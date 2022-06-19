"Челси" придется выложить 60 млн. фунтов за Стерлинга

"Челси" придется выложить 60 миллионов фунтов, чтобы заполучить вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга этим летом.

Только сегодня утром стало известно, что "Челси" будет готов сделать предложение по Стерлингу, когда Ромелу Лукаку вернется в "Интер".



Как сообщает Sky Sports, главный тренер "синих" Томас Тухель действительно является большим поклонником таланта Рахима и считает, что 27-летний англичанин гораздо лучше подходит для его стиля футбола, нежели Лукаку.



Итальянская пресса поспешила сообщить, что "Челси" уверен в приобретении Стерлинга и собирается потратить на это 35 млн. фунтов, однако Sky Sports предполагает, что только сумма в 60 млн. фунтов заставит "Сити" пойти на сделку с прямым конкурентом Премьер-Лиги.



При этом "горожане", очевидно, открыты к продаже Стерлинга, ведь от контракта Рахима остается 12 месяцев, а переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупике.



Добавим, Стерлинг забил 131 гол в 339 матчах за "Сити" после своего перехода из "Ливерпуля" в 2015 году. Вместе с "горожанами" Рахим завоевал четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.