"Ливерпуль" приобрел Калвина Рэмси

"Ливерпуль" завершил приобретение правого защитника "Абердина" Калвина Рэмси.

Пройдя медобследование, Рэмси заключил с "Ливерпулем" пятилетний контракт и получил футболку с 22-м номером.



По информации BBC, 18-летний шотландец обошелся "красным" в 4.2 млн. фунтов, а еще 2.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Также "Ливерпулю" придется поделиться с "Абердином" 17.5% от последующей продажи Калвина, если оная случится.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не планирует отправлять Рэмси в аренду. Калвин будет частью первой команды, конкурируя за место в составе с Трентом Александер-Арнольдом.



"В данный момент ему только 18, хотя скоро исполнится 19, и он провел достойное количество матчей за первую команду для столь молодого защитника".



"Он атлетичен, умен, уверен в себе, обладает хорошей техникой и, как и всегда, жаждет учиться. Поэтому есть много качеств, которыми он может понравиться", — сообщил Клопп.



Добавим, Рэмси является воспитанником "Абердина", за который он сыграл 39 матчей, включая 33 в минувшем сезоне.