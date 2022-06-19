"Ливерпуль" приобрел Калвина Рэмси

Калвин Рэмси "Ливерпуль" завершил приобретение правого защитника "Абердина" Калвина Рэмси.

Пройдя медобследование, Рэмси заключил с "Ливерпулем" пятилетний контракт и получил футболку с 22-м номером.

По информации BBC, 18-летний шотландец обошелся "красным" в 4.2 млн. фунтов, а еще 2.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

Также "Ливерпулю" придется поделиться с "Абердином" 17.5% от последующей продажи Калвина, если оная случится.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не планирует отправлять Рэмси в аренду. Калвин будет частью первой команды, конкурируя за место в составе с Трентом Александер-Арнольдом.

"В данный момент ему только 18, хотя скоро исполнится 19, и он провел достойное количество матчей за первую команду для столь молодого защитника".

"Он атлетичен, умен, уверен в себе, обладает хорошей техникой и, как и всегда, жаждет учиться. Поэтому есть много качеств, которыми он может понравиться", — сообщил Клопп.

Добавим, Рэмси является воспитанником "Абердина", за который он сыграл 39 матчей, включая 33 в минувшем сезоне.


Метки Абердин, Ливерпуль, Рэмси, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2022 16:00

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  1. sayanara 19.06.2022 16:57 # sayanara
    Как обычно лузерпук ноунейма приобрел. Видать у фашика на всех рта не хватает

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  2. ganinilyha 19.06.2022 16:15 # ganinilyha
    В лучший традициях Михайло - Рамсау

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  3. vagifspurs 19.06.2022 16:13 # vagifspurs
    На лицо даун, один урод в лице Манэ ушёл, новый в лице Рэмзи пришёл, к тому же ноунейм какой-то.

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  4. electric 19.06.2022 16:04 # electric
    КНЯЗИ!!!

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