МЮ перебил предложение "Барселоны" по Рафинье

Рафинья "Манчестер Юнайтед" перебил предложение "Барселоны" о покупке вингера "Лидса" Рафиньи.

Как сообщает Sport, "Барселона" остается фаворитом в борьбе за Рафинью и наиболее предпочтительным направлением для самого игрока.

Однако тяжелая финансовая ситуация "Барселоны" оставляет шансы другим клубам перехватить 25-летнего бразильца, забившего 11 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги.

Каталонское издание не уточняет размер предложения "Юнайтед" по Рафинье, но утверждает, что оно выгоднее, чем "Барселоны".

Также сообщается, что "красные дьяволы" рассматривают Рафинью в качестве альтернативы Антони из "Аякса".


Метки Барселона, Лидс, Манчестер Юнайтед, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2022 15:00

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  1. quavo 19.06.2022 15:23 # quavo
    Да заебали всех в мю сувать

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  2. scholes18 19.06.2022 15:10 # scholes18
    МЮ хотят задушить Барсу? и Де Йонга отобрать и Рафинью увести.

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