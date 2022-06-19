МЮ перебил предложение "Барселоны" по Рафинье

"Манчестер Юнайтед" перебил предложение "Барселоны" о покупке вингера "Лидса" Рафиньи.

Как сообщает Sport, "Барселона" остается фаворитом в борьбе за Рафинью и наиболее предпочтительным направлением для самого игрока.



Однако тяжелая финансовая ситуация "Барселоны" оставляет шансы другим клубам перехватить 25-летнего бразильца, забившего 11 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



Каталонское издание не уточняет размер предложения "Юнайтед" по Рафинье, но утверждает, что оно выгоднее, чем "Барселоны".



Также сообщается, что "красные дьяволы" рассматривают Рафинью в качестве альтернативы Антони из "Аякса".