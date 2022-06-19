"Вест Хэм" близок к покупке Агерда

"Вест Хэм" близок к покупке защитника "Ренна" Найефа Агерда.

Как утверждает BBC, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес определил Агерда в качестве очередного элемента своего плана по становлению "молотобойцев" реальным конкурентом командам "большой шестерки".



Агерд провел 66 матчей в Лиге 1 за "Ренн" после своего перехода из "Дижона" в 2020 году. Также Найеф обладает солидным международным опытом, сыграв 25 поединков за сборную Марокко.



На днях появились слухи, что перехватить Агерда может "Ньюкасл", однако BBC не ожидает этого. 26-летний защитник должен пройти медобследование в лондонском клубе уже в понедельник.



Агерду предстоит стать четвертым самым дорогим приобретением в истории "Вест Хэма" посл Себастьяна Алле, Фелипе Андерсона и Курта Зума.