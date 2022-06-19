"Эвертон" проявил интерес к Зинченко
"Эвертон" проявил интерес к крайнему защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.
В чемпионском для "Сити" сезоне 2021/22 Зинченко отметился только 10 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Ситуация Александра с игровым временем на "Этихад" может только усугубиться, если главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола реализует свою задумку и пригласит из "Брайтона" Марка Кукурелью.
Поэтому уход Зинченко из "Сити" этим летом выглядит весьма вероятным. Ранее Александра сватали в "Арсенал" и "Вест Хэм", а сейчас Daily Mail сообщает, что интерес к 25-летнему украинцу проявил "Эвертон".
В случае перехода к "ирискам" Зинченко воссоединился бы со своим партнером по национальной команде Виталием Миколенко.
19.06.2022 13:00
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Последние комментарии:
Эвертону как раз нужны игроки с бойцовскими качествами, уж в чём в чём, но в этом украинцам нельзя отказать.
Зинченко вообще чуть на войну не уехал.
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Еще Ярмоленко можно купить, молотки как раз хотят избавится от него.
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