"Эвертон" проявил интерес к Зинченко

"Эвертон" проявил интерес к крайнему защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

В чемпионском для "Сити" сезоне 2021/22 Зинченко отметился только 10 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Ситуация Александра с игровым временем на "Этихад" может только усугубиться, если главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола реализует свою задумку и пригласит из "Брайтона" Марка Кукурелью.



Поэтому уход Зинченко из "Сити" этим летом выглядит весьма вероятным. Ранее Александра сватали в "Арсенал" и "Вест Хэм", а сейчас Daily Mail сообщает, что интерес к 25-летнему украинцу проявил "Эвертон".



В случае перехода к "ирискам" Зинченко воссоединился бы со своим партнером по национальной команде Виталием Миколенко.