"Эвертон" проявил интерес к Зинченко

Александр Зинченко "Эвертон" проявил интерес к крайнему защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

В чемпионском для "Сити" сезоне 2021/22 Зинченко отметился только 10 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Ситуация Александра с игровым временем на "Этихад" может только усугубиться, если главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола реализует свою задумку и пригласит из "Брайтона" Марка Кукурелью.

Поэтому уход Зинченко из "Сити" этим летом выглядит весьма вероятным. Ранее Александра сватали в "Арсенал" и "Вест Хэм", а сейчас Daily Mail сообщает, что интерес к 25-летнему украинцу проявил "Эвертон".

В случае перехода к "ирискам" Зинченко воссоединился бы со своим партнером по национальной команде Виталием Миколенко.


Метки Зинченко, Манчестер Сити, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2022 13:00

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  1. shakur 19.06.2022 13:33 # shakur
    Эвертону как раз нужны игроки с бойцовскими качествами, уж в чём в чём, но в этом украинцам нельзя отказать.
    Зинченко вообще чуть на войну не уехал.

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  2. chelsea88 19.06.2022 13:28 # chelsea88
    Еще Ярмоленко можно купить, молотки как раз хотят избавится от него.

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