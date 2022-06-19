"Ливерпуль" смирился с тем, что Салах уйдет через год

"Ливерпуль" мысленно смирился с тем, что нападающий Мохамед Салах покинет клуб свободным агентом следующим летом.

Напомним, в преддверии финала Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце Салах подтвердил, что следующий сезон, свой последний по действующему контракту, проведет в "Ливерпуле".



При этом переговоры клуба и игрока о продлении сотрудничества уже несколько месяцев находятся в тупике. Мохамед не соглашается на предложение о новой сделке с увеличенной вдвое зарплатой — до 400,000 фунтов в неделю.



Как утверждает Daily Mirror, в "Ливерпуле" чувствуют, что сделали все возможное для удержания Салаха. "Красные" не готовы переплачивать и нарушать свою структуру зарплат ради того, чтобы 30-летний египтянин остался.



Таким образом, все идет к тому, что Салах покинет "Ливерпуль" следующим летом, однако на "Энфилде" не переживают за игру Мохамеда в новом сезоне — экс-игрок "Ромы" показал себя профессионалом топ-уровня, и неопределенность с будущим не должна на него повлиять.