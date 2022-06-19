"Ливерпуль" смирился с тем, что Салах уйдет через год
"Ливерпуль" мысленно смирился с тем, что нападающий Мохамед Салах покинет клуб свободным агентом следующим летом.
Напомним, в преддверии финала Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце Салах подтвердил, что следующий сезон, свой последний по действующему контракту, проведет в "Ливерпуле".
При этом переговоры клуба и игрока о продлении сотрудничества уже несколько месяцев находятся в тупике. Мохамед не соглашается на предложение о новой сделке с увеличенной вдвое зарплатой — до 400,000 фунтов в неделю.
Как утверждает Daily Mirror, в "Ливерпуле" чувствуют, что сделали все возможное для удержания Салаха. "Красные" не готовы переплачивать и нарушать свою структуру зарплат ради того, чтобы 30-летний египтянин остался.
Таким образом, все идет к тому, что Салах покинет "Ливерпуль" следующим летом, однако на "Энфилде" не переживают за игру Мохамеда в новом сезоне — экс-игрок "Ромы" показал себя профессионалом топ-уровня, и неопределенность с будущим не должна на него повлиять.
19.06.2022 12:00
Просмотров: 1106
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну и куда ему сливаться? Не вижу альтернативы.
(ответить)
У всех бедуинов так туго с математикой?
Сейчас он получает 200, получал весь прошлый сезон и будет получать весь следующий, до лета 2023. 200 в неделю это 10 млн в год, 20 млн за 2 года.
Ему предложили год назад 400. Подпишись, он мог уже до лета 2023 залутать в 2 раза больше. То есть 40 лямов за 2 сезона. И потом либо лутать дальше по 20 в год, либо попросить трансфер.
Но он просит сколько, 500? И кто ему их даст, ПСЖ?
Хорошо, ПСЖ дает летом 2023 500 на 3 года, это по 25 в год. Итого у него получается за 5 лет 10 + 10 + 25 + 25 + 25 = 95.
Если бы он подписался с ЛФК на 400 на те же 3 года сверху, получилось бы 20 + 20 + 20 + 20 +20 = 100, то есть даже больше.
Но пока он тупой бедуин и не научится считать, то так и будет думать что его не ценят.
(ответить)
Спасибо египтянину за всё!хорошо встряхнул лигу
(ответить)
заканчивается эпоха, грядут смутные времена для Ливерпуля
(ответить)
Ливерпуль делает все правильно, игрок не должен быть выше команды, спасибо Салаху за выдающийся вклад за развитие команды, воистину топ.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий