"Ливерпуль" смирился с тем, что Салах уйдет через год

Мохамед Салах "Ливерпуль" мысленно смирился с тем, что нападающий Мохамед Салах покинет клуб свободным агентом следующим летом.

Напомним, в преддверии финала Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце Салах подтвердил, что следующий сезон, свой последний по действующему контракту, проведет в "Ливерпуле".

При этом переговоры клуба и игрока о продлении сотрудничества уже несколько месяцев находятся в тупике. Мохамед не соглашается на предложение о новой сделке с увеличенной вдвое зарплатой — до 400,000 фунтов в неделю.

Как утверждает Daily Mirror, в "Ливерпуле" чувствуют, что сделали все возможное для удержания Салаха. "Красные" не готовы переплачивать и нарушать свою структуру зарплат ради того, чтобы 30-летний египтянин остался.

Таким образом, все идет к тому, что Салах покинет "Ливерпуль" следующим летом, однако на "Энфилде" не переживают за игру Мохамеда в новом сезоне — экс-игрок "Ромы" показал себя профессионалом топ-уровня, и неопределенность с будущим не должна на него повлиять.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1106

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. noi39 19.06.2022 13:23 # noi39
    Ну и куда ему сливаться? Не вижу альтернативы.

    (ответить)

  2. superglor 19.06.2022 12:48 # superglor
    У всех бедуинов так туго с математикой?

    Сейчас он получает 200, получал весь прошлый сезон и будет получать весь следующий, до лета 2023. 200 в неделю это 10 млн в год, 20 млн за 2 года.

    Ему предложили год назад 400. Подпишись, он мог уже до лета 2023 залутать в 2 раза больше. То есть 40 лямов за 2 сезона. И потом либо лутать дальше по 20 в год, либо попросить трансфер.

    Но он просит сколько, 500? И кто ему их даст, ПСЖ?

    Хорошо, ПСЖ дает летом 2023 500 на 3 года, это по 25 в год. Итого у него получается за 5 лет 10 + 10 + 25 + 25 + 25 = 95.

    Если бы он подписался с ЛФК на 400 на те же 3 года сверху, получилось бы 20 + 20 + 20 + 20 +20 = 100, то есть даже больше.

    Но пока он тупой бедуин и не научится считать, то так и будет думать что его не ценят.

    (ответить)

  3. liverbro 19.06.2022 12:27 # liverbro
    Спасибо египтянину за всё!хорошо встряхнул лигу

    (ответить)

  4. rhymo 19.06.2022 12:07 # rhymo
    заканчивается эпоха, грядут смутные времена для Ливерпуля

    (ответить)

  5. normanreedus1 19.06.2022 12:03 # normanreedus1
    Ливерпуль делает все правильно, игрок не должен быть выше команды, спасибо Салаху за выдающийся вклад за развитие команды, воистину топ.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: