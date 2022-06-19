"Ливерпуль" обсудит новые контракты с четырьмя игроками

Практически завершив свою летнюю трансферную кампанию, теперь "Ливерпуль" сосредоточится на переговорах с четырьмя игроками о новых контрактах.

Этим летом "Ливерпуль" приобрел вингера Фабиу Карвалью, нападающего Дарвина Нуньеса, а в ближайшее время должен подтвердить переход крайнего защитника Калвина Рэмси.



Других значимых приобретений от "красных" этим летом не ожидается, и теперь спортивный директор мерсисайдского клуба Джулиан Уорд может переместить свое внимание на другие задачи.



Как сообщает Daily Mirror, в приоритете у Уорда согласование новых контрактов с Диогу Жотой, Наби Кейта, Харви Эллиоттом и Джо Гомесом.



При этом Кейта — единственный из этой четверки, у кого остается только 12 месяцев по действующему контракту.