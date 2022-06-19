Беллерин готов отказаться от 5.7 млн. фунтов ради ухода из "Арсенала"

Защитник Эктор Беллерин готов отказаться от своей зарплаты за оставшийся год по контракту, лишь бы покинуть "Арсенал".

Беллерин весьма уверенно провел сезон 2021/22 на правах аренды за "Реал Бетис", однако андалусийский клуб не смог позволить себе выкуп Эктора за озвученную "Арсеналом" цену в 8.6 млн. фунтов.



Как утверждает Estadio Deportivo, возвращение на "Эмирейтс" не входит в планы Эктора. 27-летний испанец отчаянно хочет вернуться в "Бетис".



Желание Беллерина настолько велико, что он даже готов отказаться от 5.7 млн. фунтов, которые ему причитаются за оставшиеся 12 месяцев по контракту с "Арсеналом". В таком случае Эктор покинул бы Лондон свободным агентом.