Беллерин готов отказаться от 5.7 млн. фунтов ради ухода из "Арсенала"

Эктор Беллерин Защитник Эктор Беллерин готов отказаться от своей зарплаты за оставшийся год по контракту, лишь бы покинуть "Арсенал".

Беллерин весьма уверенно провел сезон 2021/22 на правах аренды за "Реал Бетис", однако андалусийский клуб не смог позволить себе выкуп Эктора за озвученную "Арсеналом" цену в 8.6 млн. фунтов.

Как утверждает Estadio Deportivo, возвращение на "Эмирейтс" не входит в планы Эктора. 27-летний испанец отчаянно хочет вернуться в "Бетис".

Желание Беллерина настолько велико, что он даже готов отказаться от 5.7 млн. фунтов, которые ему причитаются за оставшиеся 12 месяцев по контракту с "Арсеналом". В таком случае Эктор покинул бы Лондон свободным агентом.


Метки Арсенал, Беллерин, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. gunnerlove 19.06.2022 11:44 # gunnerlove
    У него там любовник завелся чтоли в командировке?

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  2. isidro 19.06.2022 11:27 # isidro
    Отказаться от года по контракту с жирной зп, это не по-асаналовки, совсем не чтет традиции

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  3. rhymo 19.06.2022 10:30 # rhymo
    Пусть на Донбасс эти деньги пошлют. Восстанавливать.

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  4. chelsea88 19.06.2022 10:03 # chelsea88
    Даже этот педик хочет быстрее съе6аться с никчёмного гейклуба.
    Все, все ссут на гейгуннеров.

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