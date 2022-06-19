"Арсенал" готов потратить 215 млн. фунтов этим летом

Эду и Микель Артета "Арсенал" готов потратить 215 миллионов фунтов на трансферы этим летом.

"Арсенал" весьма ударно провел и прошлое лето в плане трансферов, подписав шестерых новичков, включая Бена Уайта и Аарона Рамсдейла, общей стоимостью 140 млн. фунтов.

Этих инвестиций слегка не хватило для возвращения "канониров" в Лигу Чемпионов, однако главный тренер Микель Артета, технический директор Эду и владельцы клуба не отчаиваются.

Как утверждает Daily Mirror, этим летом "Арсенал" готов потратить в полтора раза больше, хотя пока "канониры" лишь приобрели нападающего Маркиньоса и голкипера Мэтта Тернера.

Третьим новичком "Арсенала" в это окно обещает стать атакующий полузащитник "Порту" Фабиу Виейра. Также "канониры" продолжают борьбу за Лисандро Мартинеса из "Аякса", Юри Тилеманса из "Лестера", Рафинью из "Лидса" и Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити".


Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 709

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  1. lites 19.06.2022 10:02 # lites
    Мешки денежные

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  2. tigerpool 19.06.2022 09:28 # tigerpool
    Третьим новичком "Арсенала" в это окно обещает стать атакующий полузащитник "Порту" Фабиу Виейра. Также "канониры" продолжают борьбу за Лисандро Мартинеса из "Аякса", Юри Тилеманса из "Лестера", Рафинью из "Лидса" и Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити"

    Ну пздц конечно трансф цели у них, одни сбродище. С ними через месяц потеряют шансы на чемпионство, а к весне на 4 место, потом начнут ггшники опять ныть и поливать гомном Кроенке

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  3. shakur 19.06.2022 09:15 # shakur
    Удач канонирам в борьбе с Челси за чемпионство.

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  4. shearer1 19.06.2022 09:08 # shearer1
    А как же ФФП?

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