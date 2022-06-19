"Арсенал" готов потратить 215 млн. фунтов этим летом

"Арсенал" готов потратить 215 миллионов фунтов на трансферы этим летом.

"Арсенал" весьма ударно провел и прошлое лето в плане трансферов, подписав шестерых новичков, включая Бена Уайта и Аарона Рамсдейла, общей стоимостью 140 млн. фунтов.



Этих инвестиций слегка не хватило для возвращения "канониров" в Лигу Чемпионов, однако главный тренер Микель Артета, технический директор Эду и владельцы клуба не отчаиваются.



Как утверждает Daily Mirror, этим летом "Арсенал" готов потратить в полтора раза больше, хотя пока "канониры" лишь приобрели нападающего Маркиньоса и голкипера Мэтта Тернера.



Третьим новичком "Арсенала" в это окно обещает стать атакующий полузащитник "Порту" Фабиу Виейра. Также "канониры" продолжают борьбу за Лисандро Мартинеса из "Аякса", Юри Тилеманса из "Лестера", Рафинью из "Лидса" и Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити".