МЮ интересуется Давидом Раумом

Давид Раум "Манчестер Юнайтед" проявил интерес к левому защитнику "Хоффенхайма" и сборной Германии Давиду Рауму.

По информации Sky Germany, "Юнайтед" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за Раума, который также интересен "Вест Хэму", "Ньюкаслу" и дортмундской "Боруссии".

Давид добился впечатляющего прогресса после своего перехода из "Гройтер Фюрт" в июле 2021 и сейчас оценивается "Хоффенхаймом" в 34 миллиона фунтов.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Раум совершил фланговых передач в штрафную больше любого другого игрока среди топ-5 европейских лиг, записав на свое имя 13 результативных передач.

В случае перехода в "Юнайтед" Давиду пришлось бы бороться за место в составе с Люком Шоу, который нестабильно провел сезон 2021/22 и отрезками проигрывал конкуренцию Алексу Теллесу.


Метки Манчестер Юнайтед, Раум, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 402



Поиск: