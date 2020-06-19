МЮ интересуется Давидом Раумом

"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к левому защитнику "Хоффенхайма" и сборной Германии Давиду Рауму.

По информации Sky Germany, "Юнайтед" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за Раума, который также интересен "Вест Хэму", "Ньюкаслу" и дортмундской "Боруссии".



Давид добился впечатляющего прогресса после своего перехода из "Гройтер Фюрт" в июле 2021 и сейчас оценивается "Хоффенхаймом" в 34 миллиона фунтов.



В завершившемся сезоне Бундеслиги Раум совершил фланговых передач в штрафную больше любого другого игрока среди топ-5 европейских лиг, записав на свое имя 13 результативных передач.



В случае перехода в "Юнайтед" Давиду пришлось бы бороться за место в составе с Люком Шоу, который нестабильно провел сезон 2021/22 и отрезками проигрывал конкуренцию Алексу Теллесу.