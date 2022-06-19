Мэтт Тернер надеется подвергнуть Рамсдейла давлению

Новичок "Арсенала" Мэтт Тернер заявил, что готов мириться с ролью дублера Аарона Рамсдейла, но все равно надеется подвергнуть основного голкипера "канониров" давлению.

"Арсенал" еще в феврале согласовал приобретение Тернера у клуба МЛС "Нью-Инглэнд Революшн" за 7.5 млн. фунтов.



Тернер пока не имеет притязаний на роль первого номера "Арсенала". 27-летний американец заранее понимает, что его игровая практика в новом сезоне будет ограничена.



"Я могу понять, почему люди видят во мне только дублера. Аарон провел удивительный сезон и был хорош весь год".



"Пока что я соглашусь со мнением большинства. Я пришел, чтобы подвергнуть его давлению, а также стать как можно более классным голкипером самому и помочь стать как можно более классным голкипером ему. В этом моя истинная цель".



"Я хочу стать важным членом в раздевалке и набраться опыта — опыта матчей за сборную, в лиге и участия в важных матчах. Мне 28, и я буду одним из самых возрастных парней в раздевалке", — сообщил Тернер Sky Sports.