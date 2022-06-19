Арнольд: "МЮ делает все возможное, чтобы купить Де Йонга"

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд заявил, что его клуб делает все возможное для приобретения полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Де Йонг считается целью номер один для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, которому довелось поработать с Френки с "Аяксе".



На встрече с фанатами "Юнайтед" в одном из баров Чешира Арнольд заверил, что у "красных дьяволов" есть деньги для покупки Де Йонга — загвоздка в другом.



"Когда мы размышляем о том, кого хотим, деньги не имеют значения. Тренер хочет его (Де Йонга) заполучить, и мы уже проделали определенную работу. Он отличный игрок".



"100 или 200 миллионов? Я не знаю. Приглашай, кого хочешь. Хотите, чтобы я занимался покупкой игроков? Разве это мои обязанности?"



"Как клуб мы делаем все возможное, чтобы заключить сделку. Вот деньги, но все еще есть вещи, которые стоят на нашем пути, и я не могу их назвать", — цитирует Арнольда Manchester Evening News.