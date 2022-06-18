Бремер: "Это лишь вопрос времени, прежде чем я покину "Торино"
Защитник "Торино" Глейсон Бремер, называемый трансферной целью "Челси" и "Тоттенхэма", заявил, что ожидает своего ухода из итальянского клуба в обозримом будущем.
Бремер — вместе с Алессандро Бастони из "Интера", Пау Торресом из "Вильярреала" и Жюлем Кунде из "Севильи" — находится в шорт-листе "Челси" по укреплению центра обороны.
Также 25-летнего бразильца сватают в "Тоттенхэм", который ищет долгосрочного партнера для прибывшего в клуб год назад Кристиана Ромеро.
Недавно в итальянской прессе даже появились слухи, что "синие" уже предложили 34 миллиона фунтов за Бремера, и Глейсон действительно допускает скорый уход из "Торино".
"Это лишь вопрос времени, прежде чем я покину "Торино". Я изучаю кое-какие предложения, а затем станет видно", — сообщил Бремер ESPN.
18.06.2022 23:00
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