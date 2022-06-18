Бремер: "Это лишь вопрос времени, прежде чем я покину "Торино"

Защитник "Торино" Глейсон Бремер, называемый трансферной целью "Челси" и "Тоттенхэма", заявил, что ожидает своего ухода из итальянского клуба в обозримом будущем.

Бремер — вместе с Алессандро Бастони из "Интера", Пау Торресом из "Вильярреала" и Жюлем Кунде из "Севильи" — находится в шорт-листе "Челси" по укреплению центра обороны.



Также 25-летнего бразильца сватают в "Тоттенхэм", который ищет долгосрочного партнера для прибывшего в клуб год назад Кристиана Ромеро.



Недавно в итальянской прессе даже появились слухи, что "синие" уже предложили 34 миллиона фунтов за Бремера, и Глейсон действительно допускает скорый уход из "Торино".



"Это лишь вопрос времени, прежде чем я покину "Торино". Я изучаю кое-какие предложения, а затем станет видно", — сообщил Бремер ESPN.