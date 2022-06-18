"Монако" лидирует в борьбе за Минамино

"Монако" лидирует в борьбе за атакующего полузащитника "Ливерпуля" Такуми Минамино.

27-летний Минамино выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов в январе 2020, но основным игроком в команде Юргена Клоппа так и не стал.



"Красные" открыты к продаже Такуми этим летом и надеются выручить 17 млн. фунтов за игрока сборной Японии, чей советник уже прибыл в Европу, чтобы уладить будущее своего клиента.



В услугах Минамино заинтересован целый ряд клубов, включая "Лион" и "Аталанту", однако Daily Mirror утверждает, что наиболее предпочтительным направлением для Такуми является "Монако".



Пускай Минамино не заиграл в "Ливерпуле", но его продажа по указанной выше цене будет означать, что "красные" сделают свыше 100% прибыли на японце.