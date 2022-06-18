Дембеле дал понять, что не перейдет в "Челси"

Усман Дембеле Вингер "Барселоны" Усман Дембеле усомнился насчет своего перехода в "Челси".

Как известно, контракт Дембеле с "Барселоной" истекает в конце июня, и до сих пор считалось, что уход Усмана из каталонского клуба — вопрос решенный.

При этом "Челси", чей главный тренер Томас Тухель поработал с Дембеле в дортмундской "Боруссии", назывался претендентом номер один на 25-летнего француза.

Однако сейчас в социальных сетях распространилось видео, на котором Дембеле твердо отвечает "да" на вопрос фаната о том, останется ли он в "Барселоне".

Затем фанат спрашивает Усмана: "Разве ты не хочешь поработать с Тухелем?"

"Мне хорошо в "Барселоне", — отвечает Дембеле.


Метки Барселона, Дембеле, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 216

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  1. lys1905 18.06.2022 21:15 # lys1905
    юхууу

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  2. gucman 18.06.2022 21:13 # gucman
    Збс. Сломали бы в Англии в первом же матче.

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  3. ataman 18.06.2022 21:08 # ataman
    уффф пронесло

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