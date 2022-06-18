Дембеле дал понять, что не перейдет в "Челси"
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле усомнился насчет своего перехода в "Челси".
Как известно, контракт Дембеле с "Барселоной" истекает в конце июня, и до сих пор считалось, что уход Усмана из каталонского клуба — вопрос решенный.
При этом "Челси", чей главный тренер Томас Тухель поработал с Дембеле в дортмундской "Боруссии", назывался претендентом номер один на 25-летнего француза.
Однако сейчас в социальных сетях распространилось видео, на котором Дембеле твердо отвечает "да" на вопрос фаната о том, останется ли он в "Барселоне".
Затем фанат спрашивает Усмана: "Разве ты не хочешь поработать с Тухелем?"
"Мне хорошо в "Барселоне", — отвечает Дембеле.
18.06.2022 21:00
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юхууу
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Збс. Сломали бы в Англии в первом же матче.
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уффф пронесло
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