Дембеле дал понять, что не перейдет в "Челси"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле усомнился насчет своего перехода в "Челси".

Как известно, контракт Дембеле с "Барселоной" истекает в конце июня, и до сих пор считалось, что уход Усмана из каталонского клуба — вопрос решенный.



При этом "Челси", чей главный тренер Томас Тухель поработал с Дембеле в дортмундской "Боруссии", назывался претендентом номер один на 25-летнего француза.



Однако сейчас в социальных сетях распространилось видео, на котором Дембеле твердо отвечает "да" на вопрос фаната о том, останется ли он в "Барселоне".



Затем фанат спрашивает Усмана: "Разве ты не хочешь поработать с Тухелем?"



"Мне хорошо в "Барселоне", — отвечает Дембеле.