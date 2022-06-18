Гвардиола проводил своего ассистента в Катар

Хуанма Лильо покинул должность ассистента главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы ради работы в Катаре.

56-летний Лильо ассистировал Гвардиоле с июня 2020, восполнив пустоту, образовавшуюся после ухода Микеля Артеты в "Арсенал".



Теперь Манчестер покидает и сам Хуанма. Ему предстоит стать главным тренером "Аль-Садда".



Daily Mirror утверждает, что замена Лильо уже найдена. На место Хуанмы должен заступить 42-летний итальянец Энцо Мареска, который в прошлом поработал в академии "Сити", год назад уйдя на должность главного тренера "Пармы".



"Мое время в "Манчестер Сити" было одним из самых приятных периодов моей карьеры. Для меня было удовольствием работать с Пепом, его штабом и этой группой игроков. Надеюсь, я сделал свой небольшой вклад в тот огромный успех, которого мы достигли на поле", — сообщил напоследок Лильо.