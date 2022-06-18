"Барселона" подговаривает Аспиликуэту подать прошение о трансфере
"Барселона" подговаривает капитана "Челси" Сесара Аспиликуэту подать прошение о трансфере.
По ходу минувшего сезона было активировано условие для автоматического продления контракта Аспиликуэты на 12 месяцев — до июня 2023.
Это разрушило надежды "Барселоны" подписать Сесара свободным агентом. Каталонский клуб по-прежнему хочет своего соотечественника, но не располагает деньгами для его покупки.
Как сообщает The Sun, сейчас "Барселона" призывает Аспиликуэту надавить на свой клуб и потребовать освободить от обязательств по контракту, чтобы Сесар смог уехать на родину.
Однако в данный момент 32-летний испанец не готов так поступить с "Челси", за который он отыграл 10 сезонов и с которым завоевал каждый трофей на внутренней и европейской аренах.
18.06.2022 18:00
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Странно, что Барселона уже какой сезон хватает бесплатных игроков, они же крохи с барского стола
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Хуй той Барселоной.
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