"Реал" планирует купить Холанда в 2024 году

Эрлинг Холанд "Реал" уже планирует приобретение нападающего Эрлинга Холанда, который едва перешел в "Манчестер Сити".

"Сити" завершил приобретение Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов только в минувший понедельник.

Однако испанское издание AS утверждает, что Эрлинг может не задержаться в Манчестере. Проиграв борьбу "Сити" этим летом, "Реал" планирует вернуться за норвежским бомбардиром.

В данный момент план "Реала" состоит в том, чтобы приобрести Холанда летом 2024. В Мадриде считают, что Эрлинг стал бы идеальным преемником Карима Бензема, которому к тому времени будет уже 36.

AS добавляет, что "Реалу" будет легко согласовать этот трансфер, потому что контракт Холанда с "Сити" содержит пункт, позволяющий Эрлингу в будущем перебраться в Мадрид по фиксированной цене в 150 млн. евро (129 млн. фунтов).


Метки Манчестер Сити, Реал, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 18.06.2022 17:41 # mancunia-planet
    Ебланы, он ещё и матча не сыграл, никто не знает, что завтра будет.

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  2. beatles-red 18.06.2022 17:37 # beatles-red
    Кто то с ними в финалах встречается, кто то им игроков выращивает

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  3. newlogin 18.06.2022 17:28 # newlogin
    Время покажет

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  4. van-dijk 18.06.2022 17:27 # van-dijk
    Трамплин.

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  5. bangladesh 18.06.2022 17:23 # bangladesh
    недолго радовалась бензоколонка))

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  6. jirrort 18.06.2022 17:04 # jirrort
    КОРОЛИ!!!

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