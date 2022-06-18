"Реал" планирует купить Холанда в 2024 году

"Реал" уже планирует приобретение нападающего Эрлинга Холанда, который едва перешел в "Манчестер Сити".

"Сити" завершил приобретение Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов только в минувший понедельник.



Однако испанское издание AS утверждает, что Эрлинг может не задержаться в Манчестере. Проиграв борьбу "Сити" этим летом, "Реал" планирует вернуться за норвежским бомбардиром.



В данный момент план "Реала" состоит в том, чтобы приобрести Холанда летом 2024. В Мадриде считают, что Эрлинг стал бы идеальным преемником Карима Бензема, которому к тому времени будет уже 36.



AS добавляет, что "Реалу" будет легко согласовать этот трансфер, потому что контракт Холанда с "Сити" содержит пункт, позволяющий Эрлингу в будущем перебраться в Мадрид по фиксированной цене в 150 млн. евро (129 млн. фунтов).