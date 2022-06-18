Нкетиа заключил новый контракт с "Арсеналом"

Нападающий Эдди Нкетиа передумал уходить из "Арсенала" и заключил новый долгосрочный контракт с родным клубом.

Нкетиа находится в системе "Арсенала" с 14-летнего возраста, забив 23 гола в 92 матчах за первую команду после своего дебюта в 2017 году.



Предыдущий контракт Нкетиа истекал в конце июня, и ранее ожидалось, что Эдди покинет лондонский клуб свободным агентом.



Однако Нкетиа, которого сватали в "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас", убедительно провел концовку сезона 2021/22, закрепившись в стартовом составе, поэтому 23-летний англичанин отбросил мысли о смене клуба.



"Я рад, что Эдди остается с нами. Он разделяет все ценности нашего клуба. Мы рады, что он продлил свой контракт, и теперь мы должны сосредоточиться на дальнейшем развитии его замечательного таланта и личности", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.



"Арсенал" также сообщает, что со следующего сезона Нкетиа будет выступать под 14-м номером, который в прошлом принадлежал легендарному Тьерри Анри.