Фабиу Виейра: "Обещаю трудиться, трудиться, трудиться"

Полузащитник "Порту" Фабиу Виейра впервые высказался насчет своего перехода в "Арсенал".

Накануне "Порту" объявил о достигнутой договоренности с "Арсеналом" насчет перехода 22-летнего Виейра стоимостью 30 миллионов фунтов плюс бонусы.



И хотя сделка еще не заключена, лучший ассистент португальской лиги в сезоне 2021/22, подтверждает, что продолжит карьеру в лондонском клубе.



"Я всегда был счастлив в "Порту", но это важный шанс для любого профессионала. Выступать в Премьер-Лиге будет непросто, и я лишь обещаю трудиться, трудиться, трудиться. Мой агент работал над сделкой совместно с двумя клубами, и я согласился на сделку, потому что это важно для всех сторон. Я всегда смотрю Премьер-Лигу по телевизору", — цитирует Виейра Daily Mirror.