Биссума: "Лига Чемпионов — моя мечта"

Ив Биссума Полузащитник Ив Биссума назвал Лигу Чемпионов ключевым фактором в своем решении перейти в "Тоттенхэм".

Накануне "Тоттенхэм" завершил приобретение Биссума у "Брайтона" за 35 миллионов фунтов, включая бонусы.

Этот переход приблизил 25-летнего малийца к его заветной мечте — сыграть в Лиге Чемпионов.

"Когда я был молод, то жил футболом. Я хотел играть в футбол каждый день, каждый момент. Если я не играю в футбол, то не чувствую себя счастливым".

"Быть теперь профессиональным футболистом и выступать за "Тоттенхэм" — это непередаваемые ощущения, если сравнивать с тем, что было 11-12 лет назад. Мои мама и папа сейчас со мной, и они очень мне помогли".

"Теперь я в Лондоне, в "Тоттенхэме", и я смогу услышать гимн Лиги Чемпионов, представляете? Эмоции зашкаливают. Я лишь хочу сказать спасибо Богу".

"Выступать в Лиге Чемпионов — это моя мечта. Помню, когда я был моложе, то смотрел Лигу Чемпионов каждый день. Не могу поверить, что я сыграю в Лиге Чемпионов за "Тоттенхэм". Я так рад", — сообщил Биссума Spurs TV.


Метки Биссума, Лига Чемпионов, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2022 14:00

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  1. jirrort 18.06.2022 14:13 # jirrort
    Норм посрал на коронониров,уважаю!

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  2. danik9 18.06.2022 14:10 # danik9
    "Выступать в Лиге Чемпионов — это моя мечта. Помню, когда я был моложе, то смотрел Лигу Чемпионов каждый день. Не могу поверить, что я сыграю в Лиге Чемпионов за "Тоттенхэм".

    Источник: http://fapl.ru/posts/93840/?c=1

    ЛЧ как бы по вторникам и средам...

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  3. yxaxaxaxaxa 18.06.2022 14:06 # yxaxaxaxaxa
    в кратце негру насрать на сам Тоттенхем , он просто очень хотел сыграть в Лиге чемпионов) лол

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