Биссума: "Лига Чемпионов — моя мечта"

Полузащитник Ив Биссума назвал Лигу Чемпионов ключевым фактором в своем решении перейти в "Тоттенхэм".

Накануне "Тоттенхэм" завершил приобретение Биссума у "Брайтона" за 35 миллионов фунтов, включая бонусы.



Этот переход приблизил 25-летнего малийца к его заветной мечте — сыграть в Лиге Чемпионов.



"Когда я был молод, то жил футболом. Я хотел играть в футбол каждый день, каждый момент. Если я не играю в футбол, то не чувствую себя счастливым".



"Быть теперь профессиональным футболистом и выступать за "Тоттенхэм" — это непередаваемые ощущения, если сравнивать с тем, что было 11-12 лет назад. Мои мама и папа сейчас со мной, и они очень мне помогли".



"Теперь я в Лондоне, в "Тоттенхэме", и я смогу услышать гимн Лиги Чемпионов, представляете? Эмоции зашкаливают. Я лишь хочу сказать спасибо Богу".



"Выступать в Лиге Чемпионов — это моя мечта. Помню, когда я был моложе, то смотрел Лигу Чемпионов каждый день. Не могу поверить, что я сыграю в Лиге Чемпионов за "Тоттенхэм". Я так рад", — сообщил Биссума Spurs TV.