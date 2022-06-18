Биссума: "Лига Чемпионов — моя мечта"
Полузащитник Ив Биссума назвал Лигу Чемпионов ключевым фактором в своем решении перейти в "Тоттенхэм".
Накануне "Тоттенхэм" завершил приобретение Биссума у "Брайтона" за 35 миллионов фунтов, включая бонусы.
Этот переход приблизил 25-летнего малийца к его заветной мечте — сыграть в Лиге Чемпионов.
"Когда я был молод, то жил футболом. Я хотел играть в футбол каждый день, каждый момент. Если я не играю в футбол, то не чувствую себя счастливым".
"Быть теперь профессиональным футболистом и выступать за "Тоттенхэм" — это непередаваемые ощущения, если сравнивать с тем, что было 11-12 лет назад. Мои мама и папа сейчас со мной, и они очень мне помогли".
"Теперь я в Лондоне, в "Тоттенхэме", и я смогу услышать гимн Лиги Чемпионов, представляете? Эмоции зашкаливают. Я лишь хочу сказать спасибо Богу".
"Выступать в Лиге Чемпионов — это моя мечта. Помню, когда я был моложе, то смотрел Лигу Чемпионов каждый день. Не могу поверить, что я сыграю в Лиге Чемпионов за "Тоттенхэм". Я так рад", — сообщил Биссума Spurs TV.
18.06.2022 14:00
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Последние комментарии:
Норм посрал на коронониров,уважаю!
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"Выступать в Лиге Чемпионов — это моя мечта. Помню, когда я был моложе, то смотрел Лигу Чемпионов каждый день. Не могу поверить, что я сыграю в Лиге Чемпионов за "Тоттенхэм".
Источник: http://fapl.ru/posts/93840/?c=1
ЛЧ как бы по вторникам и средам...
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в кратце негру насрать на сам Тоттенхем , он просто очень хотел сыграть в Лиге чемпионов) лол
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