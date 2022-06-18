Деннис может заменить Ришарлисона в "Эвертоне"

"Эвертон" рассматривает Эммануэля Денниса из "Уотфорда" на замену своему нападающему Ришарлисону.

Ришарлисон настроен перейти в более серьезный клуб этим летом и вызывает интерес со стороны грандов вроде "Челси", "Тоттенхэма", "Реала" и ПСЖ.



Как сообщает Daily Mail, "Эвертон" уже присмотрел замену Ришарлисону в лице Денниса, который забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 33 матчах минувшего сезона Премьер-Лиги.



Результативных действий Эммануэля оказалось недостаточно, чтобы "Уотфорд" остался в Премьер-Лиге, и теперь 24-летний нигериец может быть доступен для трансфера всего за 20 миллионов фунтов.