Деннис может заменить Ришарлисона в "Эвертоне"

Эммануэль Деннис "Эвертон" рассматривает Эммануэля Денниса из "Уотфорда" на замену своему нападающему Ришарлисону.

Ришарлисон настроен перейти в более серьезный клуб этим летом и вызывает интерес со стороны грандов вроде "Челси", "Тоттенхэма", "Реала" и ПСЖ.

Как сообщает Daily Mail, "Эвертон" уже присмотрел замену Ришарлисону в лице Денниса, который забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 33 матчах минувшего сезона Премьер-Лиги.

Результативных действий Эммануэля оказалось недостаточно, чтобы "Уотфорд" остался в Премьер-Лиге, и теперь 24-летний нигериец может быть доступен для трансфера всего за 20 миллионов фунтов.


Метки Деннис, Ришарлисон, Уотфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2022 13:00

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