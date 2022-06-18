Эриксен, вероятно, покинет "Брентфорд"

Кристиан Эриксен "Брентфорд" отчаялся сохранить полузащитника Кристиана Эриксена.

Именно "Брентфорд" дал Эриксену возможность возобновить футбольную карьеру в январе. Кристиан превзошел все ожидания в своих 11 матчах за "чаек".

Краткосрочный контракт Эриксена с "Брайтоном" истекает в конце июня и продлен, вероятно, не будет, несмотря на все попытки "Брайтона" сохранить 30-летнего датчанина.

По информации ESPN, Эриксен вызывает интерес со стороны целого ряда европейских клубов, включая "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", которые уже контактируют с представителями Кристиана.

При этом The Athletic добавляет, что Эриксен предпочитает остаться в Лондоне. Вкупе с участием в Лиге Чемпионов это делает "шпор" фаворитом в борьбе за экс-игрока "Интера" и "Аякса".


Метки Брентфорд, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2022 12:00

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