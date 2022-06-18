Представители Кукурельи отправились в Манчестер

Представители защитника "Брайтона" Марка Кукурельи отправились в Манчестер на переговоры с "Манчестер Сити".

23-летний Кукурелья является приоритетной целью главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы по укреплению левого фланга обороны.



"Горожане" активизировались в переговорах по Марку после того, как завершили приобретение нападающего Эрлинга Холанда у дортмундской "Боруссии", и The Argus может подтвердить, что представители испанского защитника едва побывали в Манчестере.



По всей видимости, "Сити" решил заручиться предварительным согласием Кукурельи, прежде чем вступать в переговоры с "Брайтоном", у которого остается еще четыре года по контракту с Марком.



Добавим, прошлым летом Кукурелья был куплен "чайками" у "Хетафе" за 15.4 млн. фунтов. Сейчас Марк оценивается втрое дороже.