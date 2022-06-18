"Арсенал" охладел к Тилемансу

"Арсенал" охладел к полузащитнику Юри Тилемансу, который теперь, вероятно, продлит свое пребывание в "Лестере".

Лишь накануне издание The Guardian сообщило, что "Арсенал" работает над трансфером Тилеманса, несмотря на близость сделки по Фабиу Виейра за 34 миллиона фунтов.



Однако Sky Sports утверждает, что "канониры" купят только одного центрального полузащитника этим летом, и после достижения компромисса с "Порту" по Виейра интерес лондонцев к Тилемансу угас.



Юри сватают и в другие клубы, включая "Тоттенхэм", однако ожидается, что теперь 25-летний бельгиец продлит на 12 месяцев свой истекающий через год контракт с "Лестером".