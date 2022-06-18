УЕФА дисквалифицировал Райса на два матча

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс был наказан двухматчевой дисквалификацией в еврокубках.

Напомним, в завершившемся сезоне "Вест Хэм" достиг полуфинальной стадии Лиги Европы, где не совладал с "Айнтрахтом", впоследствии выигравшим турнир.



После ответной встречи с "Айнтрахтом", уже находясь в подтрибунном тоннеле Райс набросился на рефери Хесуса Хиль Мансано, обвинив того в "коррупции".



"Тебе, наверное, заплатили", — предположил возмущенный судейством в тот вечер "молотобоец".



УЕФА Хесуса в обиду не дал, и сегодня Райс был наказан дисквалификацией. Теперь Деклан пропустит оба матча плей-офф квалификации Лиги Конференций в августе — если, конечно, не уйдет из клуба до этого.



Кроме того, УЕФА дисквалифицировал на один матч главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, удаленного во Франкфурте.



Наконец, лондонский клуб был оштрафован на 1,500 фунтов за использование своими фанатами пиротехники в том матче, завершившемся поражением команды Мойеса со счетом 1:0.