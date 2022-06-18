Агентство по борьбе с преступностью взялось за "горчичник" Джаки

Национальное агентство по борьбе с преступностью расследует подозрительную желтую карточку полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки в матче Премьер-Лиги против "Лидса" 18 декабря.

О том, что неназванного игрока "Арсенала" проверяют на предмет умышленного получения "горчичника" ради выигрыша в букмекерской конторе, стало известно еще в январе.



Daily Mail может подтвердить, что речь идет о Джаке, который схлопотал желтую карточку за затяжку времени на 86-й матча на "Элланд Роуд", несмотря на то, что "канониры" уверенно вели 1:4.



Расследование FA длилось полгода, после чего к делу было привлечено Национальное агентство по борьбе преступностью — так называемое "британское ФБР". Впрочем, какие-либо претензии Граниту пока не были предъявлены.



Расследование насчет этого инцидента Ассоциацией началось после того, как ведущие букмекеры обратили внимание на чрезвычайно большую сумму ставок на то, что Джака получит желтую карточку в заключительные 10 минут матча.



При сумме ставок на 52,000 фунтов — что значительно больше для такого рода событий — выигрыш составил около 250,000 фунтов. При этом коэффициент был подозрительно высок.