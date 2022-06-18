Поль Погба в МЮ: что пошло не так

Поль Погба второй раз за карьеру уходит из "Манчестер Юнайтед" в качестве свободного агента. Его возвращение шесть лет назад преподносилось с большой помпой и было мировым трансферным рекордом, но польза от его пребывания в клубе была весьма условной. Что же пошло не так и кто виноват в том, что столь талантливый игрок не отличался стабильностью?

Погба, по всей видимости, покинет и английскую Премьер-Лигу, когда в конце июня истечет срок его контракта с "Манчестер Юнайтед". Наиболее вероятным направлением для Поля видится "Ювентус", но сватают его и в ПСЖ с "Реалом".



Летом 2016 года "Юнайтед" руководил Жозе Моуриньо, а трансфер Погба за 89 миллионов фунтов стал новым мировым рекордом — француз вернулся в клуб, где у него были "незаконченные дела", и излучал энтузиазм и оптимизм. "Это правильный клуб, чтобы добиться всего, о чем я мечтаю в этой игре", — сказал тогда Поль.



Это был сделка, которая вызвала огромный ажиотаж в соцсетях. Это должно было стать началом чего-то особенного — новая эра для клуба, который никак не мог встать на ноги после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона тремя годами ранее.



Но Погба не стал человеком, который ускорит возвращение на "Олд Траффорд" былых славных деньков. Кубок Лиги 2017 года и Лига Европы — вот и все трофеи его с клубом за эти шесть лет. После того, как француза освистали в матче с "Норвичем", и он получил травму в поединке с "Ливерпулем", Погба покидает Манчестер во второй раз. Его нельзя обвинить в неудачах МЮ, но уход Поля сигнализирует о разочаровывающей концовке истории, которая была очень многообещающей.



Что же пошло не так? Его неправильно использовали, или дело в самом Погба и его проблемах с мотивацией и психологией? На какой позиции его лучше всего использовать? Это вопросы, на которые даже сейчас, спустя шесть лет пребывания Погба на "Олд Траффорд", нет однозначного ответа.



А ведь начиналось все неплохо. В своей первой игре против "Саутгемптона" в августе 2016 года Жозе Моуриньо поставил Погба в пару с Маруаном Феллайни, используя Поля в роли оттянутого в глубину полузащитника. Француз совершил 107 касаний в матче — минимум на 34 больше, чем кто-либо другой на поле. Он также больше всех возвращал мяч, и находил силы, чтобы ходить вперед. Он завершил поединок, нанеся четыре удара по воротам — на два больше, чем любой товарищ по команде.



Погба забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 51 матче первого для себя сезона за "Юнайтед" после возвращения, а команда выиграла Кубок Лиги и Лигу Европы. В этих финалах он начинал в качестве второго опорника, но временами на протяжении всей кампании появлялся на поле в более атакующей роли. Ему удалось создать 57 голевых моментов, отдать 1,852 точные передачи и совершить 2,839 касаний мяча. Увы, но это был его лучший сезон в Манчестере, хотя тогда казалось, что это только начало.



Погба оставался в центре внимания на протяжении большей части кампании 2017/18, когда "Юнайтед" удалось занять второе место после "Манчестер Сити" в чемпионате и пробиться в финал Кубка Англии, проигранный "Челси", но время от времени уже тогда были заметны признаки ухудшающихся отношений между игроком и менеджером.



При Оле Гуннаре Сульшере Погба вернулся в основу и играл в более атакующей роли. Сезон 2018/19 он завершил, имея в активе 16 забитых мячей и 11 голевых передач во всех турнирах, что является его лучшим результатом с точки зрения статистики за время выступлений в Манчестере. Забив три гола в том чемпионате до увольнения Моуриньо, он отличился 10 раз при Сульшере и стал лучшим бомбардиром команды. Это, безусловно, личное достижение Погба, но оно также показывает, что он изо всех сил старался проявить себя именно в индивидуальном плане — доказать, насколько неправ был Моуриньо, когда критиковал его.



После травмы и прерванного коронавирусом сезона 2019/20 Погба провел 42 матча во всех турнирах в кампании 2020/21, когда "Юнайтед" снова удалось занять второе место в чемпионате и выйти в финал Лиги Европы, проигранный "Вильярреалу". Именно во время еврокубковой кампании Сульшер часто использовал его на левом фланге — в этой же роли Поль и начал чемпионат 2021/22.



Поль оформил покер в матче с "Лидсом", который "Юнайтед" выиграл 5:1 в августе, в день открытия чемпионата, еще раз отличился в матче с "Саутгемптоном", а также сделал дубль в сентябре с "Ньюкаслом". Он занял седьмое место в списке лучших ассистентов с девятью голевыми передачами, но семь из них были сделаны в первых четырех матчах чемпионата.



В сентябре 2016 года Погба не скрывал, где он хочет играть — в интервью Тьерри Анри перед дерби Манчестера он сказал следующее: "Если играть в тройке полузащитников, я могу располагаться и правее и левее, но удобнее мне играть слева".



Поскольку и Сульшер, и Ральф Рангник в последние годы предпочитали схему 4-2-3-1, у Погба не было возможности действовать в своей любимой роли. В опорной зоне в этой схеме были Скотт Мактоминей и Фред, а иногда Неманья Матич, которому на этой позиции доверяли больше, чем Погба. Позиция "десятки", на которой Поль процветал в многих матчах при Сульшере, была занята Бруну Фернандешем с момента прибытия в январе 2020 года.



Спустя шесть лет после своего интервью Тьерри Анри Погба сказал французской газете Le Figaro: "Действительно ли у меня есть роль в "Манчестер Юнайтед"? Я задаю себе этот вопрос, но у меня нет ответа".



Поиск лучшей позиции для Погба не всегда был проблемой для его тренеров. Хотя ему не очень подходит схема 4-2-3-1, он процветал в ней у Дидье Дешама в матчах за сборную Франции. На ЧМ-2018 он начинал в паре с Нголо Канте, но, возможно, работоспособность игрока "Челси" и способность Блеза Матюиди прикрывать левый фланг скрывали недостатки Погба при оборонительных действиях.



Потенциально, играя на предпочтительной для Погба позиции слева, в схеме 3-5-2, которую использовал в "Ювентусе" Антонио Конте, можно получить от него максимум. Вместе с Андреа Пирло и Артуро Видалем в центре поля, тремя центральными защитниками и двумя латералями, а также вторым форвардом, который отходил назад, Погба получал максимальную свободу для самовыражения.



В мае 2022 года телевизионные эксперты Мика Ричардс, Джейми Каррагер и Джейми Рэднапп схлестнулись в студии, обсуждая, будет ли Погба хорошим приобретением для "Манчестер Сити".



Каррагер тогда сказал следующее: "Я не сомневаюсь в его таланте, но он недостаточно усердно работает. Если кто-то говорит, что он выкладывается на 100% в каждой игре, то это ложь. Поль Погба — что в футболке сборной Франции, что в "Юнайтед" — демонстрировал невероятное мастерство и делал особенные вещи в разное время, но уже шесть лет мы спорим о его лучшей позиции и о том, как извлечь из него максимум".



Проблемы нестабильности Погба стоит искать и в его психологической неустойчивости. Француз очень болезненно воспринимает критику, и в этом основная причина его конфликта с Жозе Моуриньо и натянутых отношений с болельщиками "Юнайтед", которые часто выбирали его объектом приложения негативных эмоций. Очевидно, что Моуриньо, видя несомненный талант Погба, требовал от него большего, как привык, но Поль не был в полной мере профессионалом, с которыми привык работать португалец. Француз регулярно впадал в депрессию после критики, иногда — прямо на футбольном поле.



"Когда-то у меня были прекрасные отношения с Моуриньо — все это видели, а на следующий день я не мог понять, что произошло", — сказал Погба в апреле прошлого года. "Это странные вещи, но именно такими были наши отношения с Моуриньо — я не могу объяснить, почему так вышло".



Недавно Погба рассказал о том, что переживал депрессию несколько раз за свою карьеру — это важное напоминание о том, что профессиональные футболисты не застрахованы от давления и критики, и иногда просто не умеют с этим справляться.



Он был задет реакцией болельщиков "Юнайтед", которые освистали его во время победы над "Норвичем" со счетом 3:2 на "Олд Траффорд" в апреле. Когда он направлялся в раздевалку в конце матча, в его адрес неслись насмешки, прежде чем он в отместку приложил руку к уху. К сожалению, такая реакция болельщиков преследовала Погба не первый раз.



Когда "Юнайтед" проиграл дома 0:2 в последнем матче кампании 2018/19 вылетевшему в Чемпионшип "Кардиффу", в адрес Погба также летели оскорбления со "Стретфорд Энд". Сезон "Юнайтед" завершал в ужасной форме, набрав всего два очка в последних пяти играх. Но именно Погба стал игроком, на которого вылилось в полной мере негодование болельщиков. Не помогали найти общий язык с болельщиками и регулярные туманные комментарии о будущем игрока от самого Поля и недавно скончавшегося его агента Мино Райолы.



Общее мнение болельщиков выразил бывший капитан клуба Роя Кин: "Нет сомнений в том, что Поль Погба — талантливый игрок, от этого никуда не деться. Но я все еще чувствую, что он недостаточно много сделал для "Манчестер Юнайтед". Он поссорился с Моуриньо, что стало большой проблемой для клуба. Я думаю, что, когда "МЮ" покупал его, огромные деньги отдавали не для того, чтобы выиграть Кубок Лиги и Лигу Европы".



Но так как время Погба на "Олд Траффорд" подошло к концу, дебаты теперь переходят в ту плоскость, где же он окажется в следующем сезоне. Был интерес со стороны "Сити", но, скорее всего, Погба уедет заграницу. Сейчас с ними ведет переговоры бывший клуб "Ювентус", где Полю было очень комфортно, есть информация о том, что изучают его запросы по заплате "Реал" и "Пари Сен-Жермен".



С 39 голами и 51 результативной передачей в 226 матчах за "Юнайтед" Погба завоевал всего два не самых важных трофея. Он не оказал желаемого влияния на МЮ, как многие надеялись, но никто не удивится, если он начнет процветать в другом месте. На самом деле будет удивительно, если этого не случится.



Все же очевидно, что талант Погба раскрылся не в полной мере из-за того, что ему не всегда было комфортно на "Олд Траффорд". И хоть на самом деле странно слышать о том, что одному из самых высокооплачиваемых игроков мира нужно для полной реализации своего таланта пребывать в зоне комфорта, никуда не денешься от того, что в случае с Полем Погба приходится принимать этот фактор как важнейший.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru