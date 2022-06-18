МЮ уверен, что сможет сбить цену за Де Йонга

"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет снизить цену за полузащитника Френки Де Йонга, несмотря на отклоненное "Барселоной" стартовое предложение.

По информации The Guardian, стартовое предложение "Юнайтед" о покупке Де Йонга составило 60 миллионов евро (51.5 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.



"Барселона" ответила отказом, сообщив, что хочет за 25-летнего игрока сборной Голландии 85 млн. евро (73 млн. фунтов).



"Красные дьяволы" так много платить не собираются, но уверены, что тяжелая финансовая ситуация "Барселоны" и отсутствие других претендентов на Де Йонга заставят каталонский клуб пойти на уступки.



В данный момент "Юнайтед" готовит свое второе предложение по Френки в размере около 70 млн. евро (60.1 млн. фунтов) плюс бонусы, надеясь, что этого окажется достаточно.