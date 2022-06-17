"Арсенал" обратился насчет Лисандро Мартинеса

"Арсенал" сделал запрос насчет центрального защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Только в прошлом месяце появились слухи, что Мартинес может последовать за тренером Эриком Тен Хагом из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед".



Однако The Athletic сообщает, что виды на Лисандро имеет и "Арсенал". "Канониры" уже наводят справки насчет 24-летнего аргентинца, который также способен сыграть левого защитника и даже опорника.



Более того, Мартинес станет приоритетной трансферной целью для "Арсенала", как только "канониры" завершат приобретение полузащитника "Порту" Фабиу Виейра.



Утверждается, что наставник "Арсенала"Микель Артета открыт к приглашению новичка в линию обороны, несмотря на возвращение из "Марселя" Вильяма Салиба после сезона аренды.



И хотя Мартинес лишь в сентябре заключил новый контракт, ожидается, что "Аякс" будет открыт к продаже ведущего защитника по правильной цене.