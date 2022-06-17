Марк Рока перешел из "Баварии" в "Лидс"

Испанский полузащитник "Баварии" Марк Рока официально перешел в "Баварию".

25-летний Рока согласовал с "Лидсом" контракт на четыре года и официально присоединится к "белым" 1 июля.



Бывший игрок молодежной сборной Испании обошелся клубу с "Элланд Роуд" в 10 миллионов фунтов.



В лице Роки "Лидс" получил полузащитника оборонительного плана. За свои два года в Мюнхене после перехода из "Эспаньола" в 2020 году Марк сыграл только 24 матча.



Рока становится уже третьим новичком "Лидса" в это трансферное окно после прибывших из "Ред Булл" Расмуса Кристенсена и Брендена Ааронсона.



"Я провел в "Баварии" два года и хочу играть больше матчей. Это хорошая возможность для меня, и я очень рад. Каждый знает о "Лидсе" и их истории. Это невероятная команда, а на "Элланд Роуд" невероятная атмосфера", — сообщил Рока BBC Radio Leeds.