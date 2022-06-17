"Арсенал" работает над трансфером Тилеманса
"Арсенал" готовится сделать предложение о покупке атакующего полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.
В предыдущие 24 часа стало известно, что "Арсенал" покупает полузащитника "Порту" Фабиу Виейра за 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).
Однако The Guardian утверждает, что это никак не влияет на намерения "канониров" в отношении Тилеманса, который располагается глубже по полю, нежели Виейра.
Более того, "Арсенал" уже ведет переговоры с "Лестером", и на "Кинг Пауэр" ожидают, что вскоре лондонский клуб выдвинет свое предложение по 25-летнему бельгийцу, у которого остается только 12 месяцев по контракту.
17.06.2022 21:00
Просмотров: 779
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не поможет. в следующем сезоне всё равно будут нюхать у ГЕРЦОГОВ
(ответить)
Толстожопый слишком, любит пожрать наверное
(ответить)
Не уж то Кронке разбил свою копилку и решил раскошелиться)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий