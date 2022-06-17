"Арсенал" работает над трансфером Тилеманса

"Арсенал" готовится сделать предложение о покупке атакующего полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

В предыдущие 24 часа стало известно, что "Арсенал" покупает полузащитника "Порту" Фабиу Виейра за 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).



Однако The Guardian утверждает, что это никак не влияет на намерения "канониров" в отношении Тилеманса, который располагается глубже по полю, нежели Виейра.



Более того, "Арсенал" уже ведет переговоры с "Лестером", и на "Кинг Пауэр" ожидают, что вскоре лондонский клуб выдвинет свое предложение по 25-летнему бельгийцу, у которого остается только 12 месяцев по контракту.