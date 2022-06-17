"Арсенал" работает над трансфером Тилеманса

Юри Тилеманс "Арсенал" готовится сделать предложение о покупке атакующего полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

В предыдущие 24 часа стало известно, что "Арсенал" покупает полузащитника "Порту" Фабиу Виейра за 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).

Однако The Guardian утверждает, что это никак не влияет на намерения "канониров" в отношении Тилеманса, который располагается глубже по полю, нежели Виейра.

Более того, "Арсенал" уже ведет переговоры с "Лестером", и на "Кинг Пауэр" ожидают, что вскоре лондонский клуб выдвинет свое предложение по 25-летнему бельгийцу, у которого остается только 12 месяцев по контракту.


Метки Арсенал, Лестер, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 17.06.2022 22:01 # true-manc
    не поможет. в следующем сезоне всё равно будут нюхать у ГЕРЦОГОВ

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  2. mancunia-planet 17.06.2022 21:19 # mancunia-planet
    Толстожопый слишком, любит пожрать наверное

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  3. takernotagiver 17.06.2022 21:03 # takernotagiver
    Не уж то Кронке разбил свою копилку и решил раскошелиться)

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