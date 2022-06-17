33-летний полузащитник Джей Спиринг возвращается в "Ливерпуль", но частью первой команды не станет.

Спиринг является продуктом академии "Ливерпуля" и всего провел в мерсисайдском клубе 16 лет, пока в 2013 году не был продан в "Болтон".



В конце сезона 2021/22 у Спиринга истек контракт с "Транмиром" из Лиги Два, и сейчас Джей возвращается в родной клуб.



Как сообщает Liverpool Echo, Спиринг будет помогать тренировать команду U-18 "красных" и более молодые команды, а также изредка играть за резерв. Джей уже несколько лет работает над получением тренерской лицензии.