Спиринг возвращается в "Ливерпуль"
33-летний полузащитник Джей Спиринг возвращается в "Ливерпуль", но частью первой команды не станет.
Спиринг является продуктом академии "Ливерпуля" и всего провел в мерсисайдском клубе 16 лет, пока в 2013 году не был продан в "Болтон".
В конце сезона 2021/22 у Спиринга истек контракт с "Транмиром" из Лиги Два, и сейчас Джей возвращается в родной клуб.
Как сообщает Liverpool Echo, Спиринг будет помогать тренировать команду U-18 "красных" и более молодые команды, а также изредка играть за резерв. Джей уже несколько лет работает над получением тренерской лицензии.
17.06.2022 20:00
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уникальное ебало человека, которому 16 и 47 одновременно
велкам бэк тру ледженд
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эталонный воспитанник академии лузерпула
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На фото алкаш дворовой- проект академии ливера
#ахуеть
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Вау,с возвращением!
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На Медведева похож
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