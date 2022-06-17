Спиринг возвращается в "Ливерпуль"

Джей Спиринг 33-летний полузащитник Джей Спиринг возвращается в "Ливерпуль", но частью первой команды не станет.

Спиринг является продуктом академии "Ливерпуля" и всего провел в мерсисайдском клубе 16 лет, пока в 2013 году не был продан в "Болтон".

В конце сезона 2021/22 у Спиринга истек контракт с "Транмиром" из Лиги Два, и сейчас Джей возвращается в родной клуб.

Как сообщает Liverpool Echo, Спиринг будет помогать тренировать команду U-18 "красных" и более молодые команды, а также изредка играть за резерв. Джей уже несколько лет работает над получением тренерской лицензии.


Метки Ливерпуль, Спиринг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 17.06.2022 20:16 # lfcynwa
    уникальное ебало человека, которому 16 и 47 одновременно

    велкам бэк тру ледженд

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  2. true-manc 17.06.2022 20:12 # true-manc
    эталонный воспитанник академии лузерпула

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  3. umbriaco 17.06.2022 20:03 # umbriaco
    На фото алкаш дворовой- проект академии ливера
    #ахуеть

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  4. liverbro 17.06.2022 20:03 # liverbro
    Вау,с возвращением!

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  5. shakur 17.06.2022 20:00 # shakur
    На Медведева похож

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