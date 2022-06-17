"Саутгемптон" приобрел Базуну у "Сити"

"Саутгемптон" объявил о приобретении голкипера "Манчестер Сити" Гэвина Базуну.

20-летний Базуну заключил с "Саутгемптоном" контракт до 2027 года и стал первым новичком команды Ральфа Хазенхюттля в это трансферное окно.



На "Сент-Мэри" Гэвин заменит Фрэйзера Форстера, который не стал продлевать свой контракт со "святыми" и ушел свободным агентом в "Тоттенхэм".



Базуну числился игроком "Сити" в течение трех последних лет, так и не дебютировав за клуб с "Этихад". Зато Гэвин проявил себя с лучшей стороны в аренде в "Рочдейле" и "Портсмуте", а также сыграл 10 матчей за сборную Ирландии.



Добавим, BBC оценивает трансфер Базуну в 12 миллионов фунтов.