"Тоттенхэм" приобрел Биссума

Ив Биссума "Тоттенхэм" подтвердил приобретение полузащитника "Брайтона" и сборной Мали Ива Биссума.

Пройдя медобследование на базе "Тоттенхэма" накануне, сегодня Биссума заключил со "шпорами" контракт до 2026 года.

25-летний африканец, у которого оставалось 12 месяцев по контракту в "Брайтоне", обошелся "Тоттенхэму" в 25 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

Биссума сыграл 123 матча за "чаек" после своего перехода из "Лилля" в июле 2018. Ив зарекомендовал себя динамичным, агрессивным полузащитником, как и нравится главному тренеру "шпор" Антонио Конте.

Добавим, что "Тоттенхэм" интересовался Биссума еще в январе, но тогда не смог согласовать стоимость Ива.


Метки Биссума, Брайтон, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 18:10

Количество просмотров Просмотров: 467

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 17.06.2022 19:03 # gerrard08
    Хороший трансфер ро заебатому прайсу. Хоть этот сезон у него был не топовым, в прошлом он был невероятно крут. Хотел бы его в лфк.

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  2. rhymo 17.06.2022 18:52 # rhymo
    Порвёт Арсенал

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  3. gidro-met 17.06.2022 18:43 # gidro-met
    вот это уже топчики подъеъали!


    Брайтон разбирать на части - Кукакреку, Биссуму, главное Троссарда оставить!

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  4. vagifspurs 17.06.2022 18:40 # vagifspurs
    COME ON YOU SPURS!

    Come ON KRASIVO!

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  5. mancunia-planet 17.06.2022 18:25 # mancunia-planet
    Ну и рожа бле, хуже ток цыгане какие нибудь

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  6. chelsea88 17.06.2022 18:22 # chelsea88
    Всяко лучше никчёмных нонеймов из чемпионата Португалии.

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  7. gunnerlove 17.06.2022 18:21 # gunnerlove
    Оперативно

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