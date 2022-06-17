"Тоттенхэм" приобрел Биссума
"Тоттенхэм" подтвердил приобретение полузащитника "Брайтона" и сборной Мали Ива Биссума.
Пройдя медобследование на базе "Тоттенхэма" накануне, сегодня Биссума заключил со "шпорами" контракт до 2026 года.
25-летний африканец, у которого оставалось 12 месяцев по контракту в "Брайтоне", обошелся "Тоттенхэму" в 25 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
Биссума сыграл 123 матча за "чаек" после своего перехода из "Лилля" в июле 2018. Ив зарекомендовал себя динамичным, агрессивным полузащитником, как и нравится главному тренеру "шпор" Антонио Конте.
Добавим, что "Тоттенхэм" интересовался Биссума еще в январе, но тогда не смог согласовать стоимость Ива.
17.06.2022 18:10
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Хороший трансфер ро заебатому прайсу. Хоть этот сезон у него был не топовым, в прошлом он был невероятно крут. Хотел бы его в лфк.
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Порвёт Арсенал
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вот это уже топчики подъеъали!
Брайтон разбирать на части - Кукакреку, Биссуму, главное Троссарда оставить!
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COME ON YOU SPURS!
Come ON KRASIVO!
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Ну и рожа бле, хуже ток цыгане какие нибудь
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Всяко лучше никчёмных нонеймов из чемпионата Португалии.
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Оперативно
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