"Тоттенхэм" приобрел Биссума

"Тоттенхэм" подтвердил приобретение полузащитника "Брайтона" и сборной Мали Ива Биссума.

Пройдя медобследование на базе "Тоттенхэма" накануне, сегодня Биссума заключил со "шпорами" контракт до 2026 года.



25-летний африканец, у которого оставалось 12 месяцев по контракту в "Брайтоне", обошелся "Тоттенхэму" в 25 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Биссума сыграл 123 матча за "чаек" после своего перехода из "Лилля" в июле 2018. Ив зарекомендовал себя динамичным, агрессивным полузащитником, как и нравится главному тренеру "шпор" Антонио Конте.



Добавим, что "Тоттенхэм" интересовался Биссума еще в январе, но тогда не смог согласовать стоимость Ива.