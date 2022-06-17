"Ливерпуль" согласовал продажу Мане в "Баварию"

"Ливерпуль" согласовал продажу своего нападающего Садио Мане в "Баварию" за 41 миллион евро (35.2 млн. фунтов).

Сегодня утром стало известно, что делегация "Баварии" прибывает в Англию, чтобы договориться о покупке Мане.



Очная встреча помогла двум клубам преодолеть существовавшие разногласия, и "Ливерпуль" дал зеленый свет на переезд Садио в Мюнхен.



Из указанной суммы "красные" гарантированно получат 32 млн. евро (27.5 млн. фунтов). Бонус в 6 млн. евро (5.2 млн. фунтов) будет зависеть от количества сыгранных Мане матчей, а бонус в 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) — от индивидуальных и командный достижений Садио на новом месте.



Добавим, в завершившемся сезоне 30-летний сенегалец забил 23 гола за команду Юргена Клоппа во всех соревнованиях.