"Ливерпуль" согласовал продажу Мане в "Баварию"
"Ливерпуль" согласовал продажу своего нападающего Садио Мане в "Баварию" за 41 миллион евро (35.2 млн. фунтов).
Сегодня утром стало известно, что делегация "Баварии" прибывает в Англию, чтобы договориться о покупке Мане.
Очная встреча помогла двум клубам преодолеть существовавшие разногласия, и "Ливерпуль" дал зеленый свет на переезд Садио в Мюнхен.
Из указанной суммы "красные" гарантированно получат 32 млн. евро (27.5 млн. фунтов). Бонус в 6 млн. евро (5.2 млн. фунтов) будет зависеть от количества сыгранных Мане матчей, а бонус в 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) — от индивидуальных и командный достижений Садио на новом месте.
Добавим, в завершившемся сезоне 30-летний сенегалец забил 23 гола за команду Юргена Клоппа во всех соревнованиях.
17.06.2022 18:00
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Последние комментарии:
скузнявые маняфантазии в прошлом году:
> продаем сосалаха и сосадио мане за 100 млн каждого
реальность:
> 32 млн за второго игрока в команде
как же ору с портовых ху*сосов)))
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16.06.2022 18:55 # удалить
v-0987654321
Томас Тухель, Жозе Моуриньо, Зинедин Зидан , Брендан Роджерс, Антонио Конте.
Я за этих топарей жизнь отдать в любой момент,они мой братья до конца жизнь.
Источник: http://fapl.ru/posts/93793/
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Ну топовый прайс был бы 35+5 изи бонусов, поэтому такое себе. Замена Эдвардса пока херово ведет переговоры.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прямо на заседании ПМЭФ поссал х#йлу на его плешивую бестолковку, сказав, что лнр и днр квазигосударства и Казахстан их не признает.))
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35 лямов пхахахааааааааааа
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https://t.me/c/1233777422/31084
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Мать рассказала о групповом изнасиловании дочери бойцами ВСУ в Мариуполе.
Украинские военные жестоко избили и изнасиловали в подвале собственного дома жительницу Мариуполя. Об ужасном преступлении рассказала мать пострадавшей.
По её словам, всё произошло в начале апреля. Девушка решила выйти из подвала за тёплыми вещами и заметила двух мужчин в военной форме, у которых был западноукраинский говор. Внезапно они начали оскорблять и набросились на неё с кулаками.
"Она начала вырываться, они начали её сразу избивать. По голове, перебили ей ушную перепонку, перебита и по лицу кулаками, завалили ногами, зубы повыбивали ей, рёбра поломали ей", — призналась мать потерпевшей Лариса.
Бля ну какие же эти хахлы конечные мрази, нелюди е6аные!!!
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Только хорошee Желаем тебе , Хорошей игры в Баварии
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https://youtu.be/ji_tImpa6jQ
Опять Сашок разложил по полкам.
(ответить)
У Мане та же позиция, что и у Комана. Или его в центр вместо Лёвы поставят?
(ответить)
Наконец-то поиграет в топ клубе.
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Не нужен был
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Крыса сбежала с тонущего корабля.
(ответить)
Пиздец он поссал на ливерпуль, очень некрасиво поступил. Держитесь, колбасники.
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В принципе не потеря
(ответить)
Ну хоть Спиринг возвращается
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КОРОЛЬ!!! Спасибо тебе за все ;(
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Вот и перехваленый типа добрый негр. В сложный момент, когда команде нужно было собраться с силами и сделать последний шаг, он кидает их и бежит в Баварку.
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Теперь отпустят Левандовски ту Шольси
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Обоссыт МС в ЛЧ за новую команду по старой памяти и бестрофейники снова будут с 0 ухахаха
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