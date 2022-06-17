"Ливерпуль" согласовал продажу Мане в "Баварию"

Садио Мане "Ливерпуль" согласовал продажу своего нападающего Садио Мане в "Баварию" за 41 миллион евро (35.2 млн. фунтов).

Сегодня утром стало известно, что делегация "Баварии" прибывает в Англию, чтобы договориться о покупке Мане.

Очная встреча помогла двум клубам преодолеть существовавшие разногласия, и "Ливерпуль" дал зеленый свет на переезд Садио в Мюнхен.

Из указанной суммы "красные" гарантированно получат 32 млн. евро (27.5 млн. фунтов). Бонус в 6 млн. евро (5.2 млн. фунтов) будет зависеть от количества сыгранных Мане матчей, а бонус в 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) — от индивидуальных и командный достижений Садио на новом месте.

Добавим, в завершившемся сезоне 30-летний сенегалец забил 23 гола за команду Юргена Клоппа во всех соревнованиях.


Метки Бавария, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1452

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Последние комментарии:




  1. true-manc 17.06.2022 19:13 # true-manc
    скузнявые маняфантазии в прошлом году:
    > продаем сосалаха и сосадио мане за 100 млн каждого

    реальность:
    > 32 млн за второго игрока в команде

    как же ору с портовых ху*сосов)))

    (ответить)

  2. jirrort 17.06.2022 19:09 # jirrort
    16.06.2022 18:55 # удалить

    v-0987654321

    Томас Тухель, Жозе Моуриньо, Зинедин Зидан , Брендан Роджерс, Антонио Конте.
    Я за этих топарей жизнь отдать в любой момент,они мой братья до конца жизнь.

    Источник: http://fapl.ru/posts/93793/

    (ответить)

  3. gerrard08 17.06.2022 19:07 # gerrard08
    Ну топовый прайс был бы 35+5 изи бонусов, поэтому такое себе. Замена Эдвардса пока херово ведет переговоры.

    (ответить)

  4. admet 17.06.2022 18:59 # admet
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прямо на заседании ПМЭФ поссал х#йлу на его плешивую бестолковку, сказав, что лнр и днр квазигосударства и Казахстан их не признает.))

    (ответить)

  5. thegodfather 17.06.2022 18:51 # thegodfather
    35 лямов пхахахааааааааааа

    (ответить)

  6. iskander8sg 17.06.2022 18:51 # iskander8sg
    https://t.me/c/1233777422/31084

    (ответить)

  7. slash-lfc 17.06.2022 18:50 # slash-lfc
    Мать рассказала о групповом изнасиловании дочери бойцами ВСУ в Мариуполе.

    Украинские военные жестоко избили и изнасиловали в подвале собственного дома жительницу Мариуполя. Об ужасном преступлении рассказала мать пострадавшей.

    По её словам, всё произошло в начале апреля. Девушка решила выйти из подвала за тёплыми вещами и заметила двух мужчин в военной форме, у которых был западноукраинский говор. Внезапно они начали оскорблять и набросились на неё с кулаками.

    "Она начала вырываться, они начали её сразу избивать. По голове, перебили ей ушную перепонку, перебита и по лицу кулаками, завалили ногами, зубы повыбивали ей, рёбра поломали ей", — призналась мать потерпевшей Лариса.

    Бля ну какие же эти хахлы конечные мрази, нелюди е6аные!!!

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  8. torres-9- 17.06.2022 18:47 # torres-9-
    Только хорошee Желаем тебе , Хорошей игры в Баварии

    (ответить)

  9. electric 17.06.2022 18:46 # electric
    https://youtu.be/ji_tImpa6jQ
    Опять Сашок разложил по полкам.

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  10. takernotagiver 17.06.2022 18:44 # takernotagiver
    У Мане та же позиция, что и у Комана. Или его в центр вместо Лёвы поставят?

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  11. jirrort 17.06.2022 18:36 # jirrort
    Наконец-то поиграет в топ клубе.

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  12. alexomck 17.06.2022 18:35 # alexomck
    Не нужен был

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  13. high-malvern 17.06.2022 18:32 # high-malvern
    Крыса сбежала с тонущего корабля.

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  14. moneycity 17.06.2022 18:29 # moneycity
    Пиздец он поссал на ливерпуль, очень некрасиво поступил. Держитесь, колбасники.

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  15. mancunia-planet 17.06.2022 18:27 # mancunia-planet
    В принципе не потеря

    (ответить)

  16. shakur 17.06.2022 18:25 # shakur
    Ну хоть Спиринг возвращается

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  17. slash-lfc 17.06.2022 18:18 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!! Спасибо тебе за все ;(

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  18. superglor 17.06.2022 18:17 # superglor
    Вот и перехваленый типа добрый негр. В сложный момент, когда команде нужно было собраться с силами и сделать последний шаг, он кидает их и бежит в Баварку.

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  19. isidro 17.06.2022 18:14 # isidro
    Теперь отпустят Левандовски ту Шольси

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  20. yxaxaxaxaxa 17.06.2022 18:14 # yxaxaxaxaxa
    Обоссыт МС в ЛЧ за новую команду по старой памяти и бестрофейники снова будут с 0 ухахаха

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