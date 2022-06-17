Тухель хочет заменить Лукаку на Левандовски

Главный тренер "Челси" Томас Тухель мечтает о том, чтобы заменить Ромелу Лукаку на нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Как утверждает ESPN, Тухель является давним поклонником Левандовски, который в прошлом месяце открыто заявил о своем желании покинуть "Баварию".



Томас убежден, что Роберт по-прежнему достаточно хорош для Премьер-Лиги, несмотря на то, что в августе польскому бомбардиру исполнится уже 34.



Приоритетным направлением для Левандовски считается "Барселона", однако в данный момент у испанского гранда нет денег для приглашения Роберта, чем "Челси" и хочет воспользоваться.



Сообщается, что Тухель с радостью бы отпустил Лукаку ради возможности заполучить Левандовски в свою команду. Во время переговоров с Ромелу на текущей неделе "синие" уже дали понять, что готовы позволить бельгийцу вернуться в "Интер" за адекватную арендную плату.



Добавим, в борьбе за Левандовски "Челси" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.