Тухель хочет заменить Лукаку на Левандовски

Роберт Левандовски и Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель мечтает о том, чтобы заменить Ромелу Лукаку на нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Как утверждает ESPN, Тухель является давним поклонником Левандовски, который в прошлом месяце открыто заявил о своем желании покинуть "Баварию".

Томас убежден, что Роберт по-прежнему достаточно хорош для Премьер-Лиги, несмотря на то, что в августе польскому бомбардиру исполнится уже 34.

Приоритетным направлением для Левандовски считается "Барселона", однако в данный момент у испанского гранда нет денег для приглашения Роберта, чем "Челси" и хочет воспользоваться.

Сообщается, что Тухель с радостью бы отпустил Лукаку ради возможности заполучить Левандовски в свою команду. Во время переговоров с Ромелу на текущей неделе "синие" уже дали понять, что готовы позволить бельгийцу вернуться в "Интер" за адекватную арендную плату.

Добавим, в борьбе за Левандовски "Челси" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.


Метки Бавария, Интер, Левандовски, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 17:00

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  1. gidro-met 17.06.2022 17:20 # gidro-met
    наконец-то топ-скорер!

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  2. bangladesh 17.06.2022 17:09 # bangladesh
    ппц клоун у пенсов на тренерском мостике...

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