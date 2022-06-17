"Порту" объявил о продаже Виейра в "Арсенал"
"Порту" объявил о достигнутой договоренности с "Арсеналом" насчет перехода своего полузащитника Фабиу Виейра в лондонский клуб.
Как говорится в заявлении "Порту", "Арсенал заплатит 35 миллионов евро сразу (29.9 млн. фунтов), а еще 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.
В данный момент 22-летний португалец уже в Лондоне, где проходит медобследование и обсуждает финальные детали контракта. "Порту" ожидает, что сделка будет заключена "в ближайшие дни".
В лице Виейра "Арсенал" получит атакующего полузащитника, который забил шесть голов и отдал 14 результативных передач в чемпионском для "Порту" сезоне португальского чемпионата.
Фабиу был признан лучшим игроком состоявшегося в прошлом году Чемпионата Европы для молодежи (U-21), но за главную сборную своей страны пока не дебютировал.
17.06.2022 16:00
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следует добавить, что купили его за меньшие деньги, чем сумма по опции выкупа, потому как этот топарь очень хотел попасть в королевский Арсенал!
сравните с синим педонедоклубом, куда только за оврепрайс и заманивают игроков
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