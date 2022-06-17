Тимбер собирается отвергнуть "Юнайтед"

Защитник Юрриен Тимбер собирается отвергнуть "Манчестер Юнайтед" и остаться в "Аяксе".

21-летний Тимбер сыграл важную роль в завоевании "Аяксом" под руководством Эрика Тен Хага титула Эредивизии в сезоне 2021/22.



Ранее ожидалось, что Юрриен последует за своим тренером в "Юнайтед", однако голландский журналист Майк Вервейн утверждает, что этого трансфера, вероятно, не будет.



Тимбер опасается, что на "Олд Траффорд" он был бы ограничен в игровой практике, а для Юрриена это особенно важный фактор в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



Голландский защитник находит переезд в Манчестер "слишком рискованным" на данном этапе и в ближайшее время должен принять окончательное решение.