Тимбер собирается отвергнуть "Юнайтед"
Защитник Юрриен Тимбер собирается отвергнуть "Манчестер Юнайтед" и остаться в "Аяксе".
21-летний Тимбер сыграл важную роль в завоевании "Аяксом" под руководством Эрика Тен Хага титула Эредивизии в сезоне 2021/22.
Ранее ожидалось, что Юрриен последует за своим тренером в "Юнайтед", однако голландский журналист Майк Вервейн утверждает, что этого трансфера, вероятно, не будет.
Тимбер опасается, что на "Олд Траффорд" он был бы ограничен в игровой практике, а для Юрриена это особенно важный фактор в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.
Голландский защитник находит переезд в Манчестер "слишком рискованным" на данном этапе и в ближайшее время должен принять окончательное решение.
17.06.2022 15:00
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Даже Аякс ссыт на манков...
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ой зря...Тен Хаг бы с ним могли побороться за еврокубки в основу бы его ставил по привычке!
Странный тип
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Разумное решение. Сколько было таких трансферов, когда молодежь переходила в сильный клуб и гробила свою карьеру.
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