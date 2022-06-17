Тимбер собирается отвергнуть "Юнайтед"

Юрриен Тимбер Защитник Юрриен Тимбер собирается отвергнуть "Манчестер Юнайтед" и остаться в "Аяксе".

21-летний Тимбер сыграл важную роль в завоевании "Аяксом" под руководством Эрика Тен Хага титула Эредивизии в сезоне 2021/22.

Ранее ожидалось, что Юрриен последует за своим тренером в "Юнайтед", однако голландский журналист Майк Вервейн утверждает, что этого трансфера, вероятно, не будет.

Тимбер опасается, что на "Олд Траффорд" он был бы ограничен в игровой практике, а для Юрриена это особенно важный фактор в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.

Голландский защитник находит переезд в Манчестер "слишком рискованным" на данном этапе и в ближайшее время должен принять окончательное решение.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тимбер

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 15:00

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  1. ivan-tns 17.06.2022 15:53 # ivan-tns
    Даже Аякс ссыт на манков...

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  2. gidro-met 17.06.2022 15:21 # gidro-met
    ой зря...Тен Хаг бы с ним могли побороться за еврокубки в основу бы его ставил по привычке!

    Странный тип

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  3. gary47 17.06.2022 15:15 # gary47
    Разумное решение. Сколько было таких трансферов, когда молодежь переходила в сильный клуб и гробила свою карьеру.

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