Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сохраняет полную поддержку FA.

Напомним, Саутгейт оказался под шквалом критики после того, как в этот международный перерыв англичане сыграли вничью с Германией (1:1) и Италией (0:0), а также дважды уступили Венгрии (1:0 и 0:4).



После фиаско родоначальников футбола на "Молинью" в минувший вторник фанаты стали призывать к увольнению Гарета, который лишь семь месяцев назад продлил свой контракт до декабря 2024.



Однако эта кошмарная серия не поколебала веру Ассоциации в Саутгейта. Выходом в полуфинал ЧМ-2018 и финал Евро-2020 Гарет создал себе большой кредит доверия, который далек от исчерпания.



Что касается причин неудачного выступления англичан в июньских матчах, то дело здесь может быть в усталости игроков после длинного сезона и откровенно пренебрежительном отношении к Лиге Наций как к турниру, поэтому боссы FA настроены снисходительно.