Невилл встревожен проблемами МЮ с приглашением новичков

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл чувствует, что у "красных дьяволов" возникли проблемы с приглашением новичков.

Этим летом "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" уже успели отметиться яркими приобретениями, тогда как столь предвкушаемая революция Эрика Тен Хага в "Юнайтед" пока не началась.



"Дьяволы" лишь подтвердили расставание с рядом игроков, чьи контракты истекают, но заманить звезд вроде Френки Де Йонга, Юрриена Тимбера или Антони пока не смогли, и это тревожит Невилла.



"Я знаю, что трансферное окно только недавно открылось, однако тревожно видеть, что "Юнайтед" буксует при заключении сделок".



"Кажется, что другие уже укомплектовались и подготовились, тогда как "Юнайтед" не может сдвинуться с места. Тен Хан должен как можно скорее сформировать коллектив. Позднее приглашение игроков только усложнит им жизнь! Скрестим пальцы в надежде, что приобретения вскоре последуют", — цитирует Невилла The Independent.