Делегация "Баварии" направляется в Англию за Мане

Делегация "Баварии" сегодня прибывает в Англию, чтобы оформить приобретение нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

К настоящему моменту известно о двух предложениях, которые "Бавария" сделала насчет Мане. Оба поступили на прошлой неделе, и оба были отклонены.



Как сообщает The Telegraph, "Бавария" пока не выдвинула свое третье предложение, но это должно произойти в ближайшие 24 часа.



"Ливерпуль" по-прежнему требует за Садио минимум 40 миллионов фунтов, но при этом открыт к расставанию с 30-летним сенегальцем и уже пригласил на его место Дарвина Нуньеса из "Бенфики".



Добавим, что у Мане остается только 12 месяцев по контракту с "Ливерпулем". Садио дал ясно понять, что хочет отправиться в Мюнхен, и все это делает трансфер весьма вероятным.