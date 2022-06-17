Делегация "Баварии" направляется в Англию за Мане
Делегация "Баварии" сегодня прибывает в Англию, чтобы оформить приобретение нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.
К настоящему моменту известно о двух предложениях, которые "Бавария" сделала насчет Мане. Оба поступили на прошлой неделе, и оба были отклонены.
Как сообщает The Telegraph, "Бавария" пока не выдвинула свое третье предложение, но это должно произойти в ближайшие 24 часа.
"Ливерпуль" по-прежнему требует за Садио минимум 40 миллионов фунтов, но при этом открыт к расставанию с 30-летним сенегальцем и уже пригласил на его место Дарвина Нуньеса из "Бенфики".
Добавим, что у Мане остается только 12 месяцев по контракту с "Ливерпулем". Садио дал ясно понять, что хочет отправиться в Мюнхен, и все это делает трансфер весьма вероятным.
17.06.2022 12:00
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Отличный игрок и судя по всему прекрасный человек. Концовку карьеры в клубе немного смазал (и игрой и комментариями), но все-равно спасибо за победы, эмоции и 6 лет в клубе! Искренне надеюсь, что в Баварии все будет хорошо, а не повторение истории Коута и Вейналдума.
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Дороговато за игрока в таком возрасте. 25-30 норм цена, на чем и сойдутся.
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