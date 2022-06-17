Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума прошел медобследование в "Тоттенхэме".

Как сообщает Sky Sports, 25-летний игрок сборной Мали прилетел в Лондон в среду и ночь провел на тренировочной базе "Тоттенхэма".



Накануне Биссума прошел рутинную медицинскую проверку и вскоре должен заключить долгосрочный контракт с лондонским клубом.



Ожидается, что "шпоры" заплатят за Ива 25 миллионов фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 35 млн. фунтов.



Биссума, у которого остается только 12 месяцев по контракту с "Брайтоном", предстоит стать третьим новичком команды Антонио Конте этим летом после Фрэйзера Форстера и Ивана Перишича.



Sky Sports добавляет, что после Биссума "Тоттенхэм" надеется совершить еще три приобретения или даже больше.