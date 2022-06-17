Биссума прошел медобследование в "Тоттенхэме"
Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума прошел медобследование в "Тоттенхэме".
Как сообщает Sky Sports, 25-летний игрок сборной Мали прилетел в Лондон в среду и ночь провел на тренировочной базе "Тоттенхэма".
Накануне Биссума прошел рутинную медицинскую проверку и вскоре должен заключить долгосрочный контракт с лондонским клубом.
Ожидается, что "шпоры" заплатят за Ива 25 миллионов фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 35 млн. фунтов.
Биссума, у которого остается только 12 месяцев по контракту с "Брайтоном", предстоит стать третьим новичком команды Антонио Конте этим летом после Фрэйзера Форстера и Ивана Перишича.
Sky Sports добавляет, что после Биссума "Тоттенхэм" надеется совершить еще три приобретения или даже больше.
17.06.2022 11:00
Просмотров: 236
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ору развели петухов, он же худшим был в прошлом сезоне в брайтоне
(ответить)
вроде игрок неплохой, но висит на нем до сих пор обвинение в сексуальном насилии. поэтому никто из норм клубов и не подписывал его. а петухам похер, какой клуП такие и подписания: уже давно сбитый перишич, пенс форстер и вот , насильник и потаскун.
(ответить)
Биссума > какой-то никчёмный нонейм из чемпионата Португалии)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий