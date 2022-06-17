Биссума прошел медобследование в "Тоттенхэме"

Ив Биссума Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума прошел медобследование в "Тоттенхэме".

Как сообщает Sky Sports, 25-летний игрок сборной Мали прилетел в Лондон в среду и ночь провел на тренировочной базе "Тоттенхэма".

Накануне Биссума прошел рутинную медицинскую проверку и вскоре должен заключить долгосрочный контракт с лондонским клубом.

Ожидается, что "шпоры" заплатят за Ива 25 миллионов фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 35 млн. фунтов.

Биссума, у которого остается только 12 месяцев по контракту с "Брайтоном", предстоит стать третьим новичком команды Антонио Конте этим летом после Фрэйзера Форстера и Ивана Перишича.

Sky Sports добавляет, что после Биссума "Тоттенхэм" надеется совершить еще три приобретения или даже больше.


Метки Биссума, Брайтон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 11:00

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  1. lexa-arsenal 17.06.2022 11:24 # lexa-arsenal
    Ору развели петухов, он же худшим был в прошлом сезоне в брайтоне

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  2. mixmaster 17.06.2022 11:04 # mixmaster
    вроде игрок неплохой, но висит на нем до сих пор обвинение в сексуальном насилии. поэтому никто из норм клубов и не подписывал его. а петухам похер, какой клуП такие и подписания: уже давно сбитый перишич, пенс форстер и вот , насильник и потаскун.

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  3. chelsea88 17.06.2022 11:03 # chelsea88
    Биссума > какой-то никчёмный нонейм из чемпионата Португалии)

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