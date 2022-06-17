Бели: "Большая шестерка" станет "большой семеркой"
Владелец "Челси" Тодд Бели ожидает, что "Ньюкасл" присоединится к "большой шестерке" Премьер-Лиги.
Вот уже много лет "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" доминируют над остальными клубами Премьер-Лиги в плане финансовых возможностей и уровня приглашаемых игроков.
Однако прошлой осенью "Ньюкасл" обрел могущественных владельцев из Саудовской Аравии, и Бели убежден, что становление еще одного гранда не за горами.
"С учетом сделки саудитов по "Ньюкаслу", эта "большая шестерка" станет "большой семеркой". У каждого будет возможность побеждать", — приводит слова Бели The Telegraph.
17.06.2022 09:00
Просмотров: 640
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По факту уже нет топ 6, есть просто гигант 2: Сити и Ливерпуль
(ответить)
Только причем тут Челси?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий