Бели: "Большая шестерка" станет "большой семеркой"

Боссы Ньюкасла Владелец "Челси" Тодд Бели ожидает, что "Ньюкасл" присоединится к "большой шестерке" Премьер-Лиги.

Вот уже много лет "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" доминируют над остальными клубами Премьер-Лиги в плане финансовых возможностей и уровня приглашаемых игроков.

Однако прошлой осенью "Ньюкасл" обрел могущественных владельцев из Саудовской Аравии, и Бели убежден, что становление еще одного гранда не за горами.

"С учетом сделки саудитов по "Ньюкаслу", эта "большая шестерка" станет "большой семеркой". У каждого будет возможность побеждать", — приводит слова Бели The Telegraph.


Метки Бели, Ньюкасл, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. fuckyeah 17.06.2022 09:33 # fuckyeah
    По факту уже нет топ 6, есть просто гигант 2: Сити и Ливерпуль

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  2. ivan-tns 17.06.2022 09:07 # ivan-tns
    Только причем тут Челси?

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