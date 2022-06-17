"Ливерпуль" отложил покупку полузащитника на лето 2023

"Ливерпуль" принял решение отложить покупку центрального полузащитника на следующее лето.

Этим летом "Ливерпуль" уже заручился услугами вингера Фабиу Карвалью и нападающего Дарвина Нуньеса, а также близок к подписанию правого защитника Калвина Рэмси.



Этими тремя приобретениями "красные", вероятно, и ограничатся в это трансферное окно. В идеале Юрген Клопп хотел бы пригласить еще и игрока в центр поля, но его приоритетные цели оказались недостижимы.



"Ливерпулю" не удалось увести Орельена Тчуамени из под носа у "Реала", а Джуд Беллингем решил еще минимум один сезон посвятить дортмундской "Боруссии".



В сложившейся ситуации Клопп решил не искать другие варианты, сообщает Daily Mirror. Покупка полузащитника откладывается на лето 2023, и Беллингем остается на радаре у "красных".



В новом же сезоне Клопп продолжит делать ставку в центре поля на Фабиньо, Джордана Хендерсона и Тиаго Алькантару, привлекая Наби Кейта, Кертиса Джонса, Джеймса Милнера для ротации.



При этом у "Ливерпуля" все еще есть Алекс Окслейд-Чемберлен, который, как ожидалось ранее, покинет клуб в это окно.