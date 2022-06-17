"Челси" ожидает улучшенного предложения "Интера" по Лукаку

Ромелу Лукаку "Челси" находится в ожидании улучшенного предложения "Интера" по аренде нападающего Ромелу Лукаку на следующий сезон.

Буквально на днях стало известно, что "Интер" предложил 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов) за аренду Лукаку, которого год назад продал "Челси" за 97.5 млн. фунтов.

Это предложение было отклонено "синими", однако The Athletic утверждает, что вскоре клуб с "Сан-Сиро" предпримет вторую попытку вернуть 29-летнего игрока сборной Бельгии.

У "Челси", "Интера" и самого Лукаку есть ощущение, что этот переход будет в интересах всех сторон. Да и новый владелец "синих" Тодд Бели убежден, что будет правильно отпустить несчастного футболиста.

The Athletic добавляет, что отношения Лукаку и главного тренера "Челси" Томаса Тухеля значительно ухудшились по ходу сезона и уже едва ли подлежат исправлению.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 17.06.2022 07:41 # largo-winch
    Челси навеки обоссан Лукакой и Интером.

    ни один трансфер в истории АПЛ не сравнится по степени зашквара и обоссывания игроком/клубом с этим трансфером. самое удивительное, Чолсы переплюнули сами себя:

    ТОП-3 зашкварных трансфера в истории ОПЛ:

    3. Фернандо Торрес 50 млн в Чолсы
    2. Альваро Мората 75 млн в Чолсы
    1. Лукако 100 млн в Чолсы

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  2. xaram-ykt 17.06.2022 07:41 # xaram-ykt
    раскошеливайтесь, эффективные менеджеры. Чтобы он мог успешно играть в другом клубе )))

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