"Челси" ожидает улучшенного предложения "Интера" по Лукаку
"Челси" находится в ожидании улучшенного предложения "Интера" по аренде нападающего Ромелу Лукаку на следующий сезон.
Буквально на днях стало известно, что "Интер" предложил 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов) за аренду Лукаку, которого год назад продал "Челси" за 97.5 млн. фунтов.
Это предложение было отклонено "синими", однако The Athletic утверждает, что вскоре клуб с "Сан-Сиро" предпримет вторую попытку вернуть 29-летнего игрока сборной Бельгии.
У "Челси", "Интера" и самого Лукаку есть ощущение, что этот переход будет в интересах всех сторон. Да и новый владелец "синих" Тодд Бели убежден, что будет правильно отпустить несчастного футболиста.
The Athletic добавляет, что отношения Лукаку и главного тренера "Челси" Томаса Тухеля значительно ухудшились по ходу сезона и уже едва ли подлежат исправлению.
17.06.2022 07:00
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Последние комментарии:
Челси навеки обоссан Лукакой и Интером.
ни один трансфер в истории АПЛ не сравнится по степени зашквара и обоссывания игроком/клубом с этим трансфером. самое удивительное, Чолсы переплюнули сами себя:
ТОП-3 зашкварных трансфера в истории ОПЛ:
3. Фернандо Торрес 50 млн в Чолсы
2. Альваро Мората 75 млн в Чолсы
1. Лукако 100 млн в Чолсы
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раскошеливайтесь, эффективные менеджеры. Чтобы он мог успешно играть в другом клубе )))
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