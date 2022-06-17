"Челси" ожидает улучшенного предложения "Интера" по Лукаку

"Челси" находится в ожидании улучшенного предложения "Интера" по аренде нападающего Ромелу Лукаку на следующий сезон.

Буквально на днях стало известно, что "Интер" предложил 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов) за аренду Лукаку, которого год назад продал "Челси" за 97.5 млн. фунтов.



Это предложение было отклонено "синими", однако The Athletic утверждает, что вскоре клуб с "Сан-Сиро" предпримет вторую попытку вернуть 29-летнего игрока сборной Бельгии.



У "Челси", "Интера" и самого Лукаку есть ощущение, что этот переход будет в интересах всех сторон. Да и новый владелец "синих" Тодд Бели убежден, что будет правильно отпустить несчастного футболиста.



The Athletic добавляет, что отношения Лукаку и главного тренера "Челси" Томаса Тухеля значительно ухудшились по ходу сезона и уже едва ли подлежат исправлению.