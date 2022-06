Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" лидируют в борьбе за Кристиана Эриксена. "Лидс" хочет купить Адаму Траоре. Суперкомпьютер назвал чемпиона нового сезона Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" — главные претенденты на полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена. (Northern Echo)



"Юнайтед" следит за полузащитником "Саутгемптона" Джеймсом Уорд-Проузом. (The Sun)



"Юнайтед", "Челси", "Ньюкасл" и ПСЖ заинтересованы в полузащитнике "Ювентуса" Адриене Рабьо, который доступен для трансфера за 13 миллионов фунтов. (Calciomercato)



"Манчестер Сити" готов купить защитника "Хоффенхайма" Давида Раума, если не сможет заполучить Марка Кукурелью из "Брайтона". (90min)



Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума прошел медобследование в "Тоттенхэме" и теперь готов присоединиться к "шпорам" по сделке стоимостью 25 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Ньюкасл" проигрывает "Милану" в борьбе за защитника "Лилля" Свена Ботмана. (Football Insider)



"Саутгемптон" близок к покупке 20-летнего голкипера "Сити" Гэвина Базуну за 15 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Лидс" и "Саутгемптон" заинтересованы в 18-летнем полузащитнике "Сити" Ромео Лавиа. (The Athletic)



"Лидс" предложил 17 млн. фунтов за нападающего ПСЖ Арно Калимуэндо. (The Independent)



"Лидс" хочет купить вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре за 20 млн. фунтов. (The Sun)



"Фулхэм" согласовал покупку полузащитника "Спортинга" Жоау Палиньи за 15 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ноттингем Форест" ведет переговоры о покупке центрального защитника "Майнца" Муссы Ниакате. (Daily Mail)



Другое



Бывший нападающий "Арсенала" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор выиграл дело в ФИФА на полмиллиона фунтов по поводу незаконного увольнения из парагвайской "Олимпии" в 2020 году. (Daily Mirror)



Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер обещал своему клубу перестать снимать видео для ютуба, но свое слово не сдержал, за что был оштрафован. (Daily Mail)



Суперкомпьютер предсказал чемпионство "Сити" в новом сезоне. В топ-4 также должны войти "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм". "Юнайтед" будет пятым. (The Sun)



12-летний Кай Руни, сын Уэйна Руни, завершил сезон с 56 голами и 28 результативными передачами за юношескую команду "Юнайтед". (Daily Star)



Новые главные тренеры "Блэкберна" и "Бернли", Йон Даль Томассон и Венсан Компани, сошлись в битве за право аренды роскошных апартаментов в Ланкашире. (The Sun)



Защитник "Челси" Маркос Алонсо отдыхает на Ибице с "итальянской Меган Фокс". (The Sun)