Купер близок к новому контракту с "Ноттингем Форест"

Стив Купер Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" близок к подписанию нового контракта со своим главным тренером Стивом Купером.

Приняв "Форест" в подвале Чмпионшипа в сентябре, Купер впечатляющим образом преобразил команду, которая через победу в плей-офф обеспечила себе повышение в классе.

Теперь Купера ждет награда за это достижение. По информации The Telegraph, 42-летний валлиец улетел в Афины на переговоры с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.

Стороны обсудят трансферные планы "лесников" на лето, а также подписание Купером нового контракта на улучшенных условиях. Действующее же соглашение Стива истекает через год.


Метки контракты, Купер, Ноттингем Форест, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 00:05

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