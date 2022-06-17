Купер близок к новому контракту с "Ноттингем Форест"

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" близок к подписанию нового контракта со своим главным тренером Стивом Купером.

Приняв "Форест" в подвале Чмпионшипа в сентябре, Купер впечатляющим образом преобразил команду, которая через победу в плей-офф обеспечила себе повышение в классе.



Теперь Купера ждет награда за это достижение. По информации The Telegraph, 42-летний валлиец улетел в Афины на переговоры с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.



Стороны обсудят трансферные планы "лесников" на лето, а также подписание Купером нового контракта на улучшенных условиях. Действующее же соглашение Стива истекает через год.