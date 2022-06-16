"Сити" сделает предложение по Кукурелье в ближайшие дни

"Манчестер Сити" готовит предложение о покупке левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи.

Появившиеся в прошлом месяце слухи об интересе "Сити" к Кукурелье заглохли, однако The Guardian уверяет, что у "горожан" самые серьезные намерения в отношении Марка, и в ближайшие дни это будет подтверждено официальным предложением.



В завершившемся сезоне слева в обороне у "Сити" поиграли Жоау Канселу и Александр Зинченко, однако главный тренер Хосеп Гвардиола хочет обладать профильным игроком на этой позиции, и Кукурелья — его цель номер один.



Гвардиола впечатлен игрой своего соотечественника, которого "Брайтон" только прошлым летом приобрел у "Хетафе" за 15.4 млн. фунтов. Продажа 23-летнего испанца уже через год после покупки принесет "чайкам" огромную прибыль.