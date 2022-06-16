"Арсенал" согласовал покупку Фабиу Виейра

"Арсенал" согласовал приобретение полузащитника "Порту" Фабиу Виейра за 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).

Уже в пятницу 22-летний португалец, однофамилец легенды "Арсенала" Патрика Виейра, пройдет медобследование в Лондоне, после чего подпишет контракт до 2027 года.



По информации ESPN, из указанной суммы "Порту" гарантированно получит 35 млн. евро (30 млн. фунтов), а остальное — это различные бонусы.



Виейра забил семь голов и отдал 16 результативных передач в 39 матчах за "Порту" в минувшем сезоне. Преимущественно Фабиу действует на позиции 10-го номера или на правом фланге.



Лучшему ассистенту португальской Примеры в сезоне 2021/22 предстоит стать уже третьим новичком команды Микеля Артеты в это окно после голкипера Мэтта Тернера и нападающего Маркиньоса.



